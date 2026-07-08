Netflix, Disney и YouTube вступили в борьбу за права на ЧМ-2030 и ЧМ-2034.

По данным CNBC со ссылкой на источники, интерес к сделке проявляют Netflix, Disney и принадлежащий Alphabet YouTube. Среди потенциальных претендентов также называют Amazon и Apple.

По информации источников, переговоры между ФИФА и потенциальными вещателями могут начаться уже в ближайшие три месяца. При этом организация намерена впервые продать права на англоязычные и испаноязычные трансляции единым пакетом. Раньше эти права продавались отдельно, передает cnbc.com

Ожидается, что права на каждый из турниров могут стоить от $1,5 млрд до $2 млрд. Для сравнения, права на англоязычный показ чемпионата мира 2026 года обошлись Fox в $485 млн, а испаноязычный пакет Telemundo купила за $600 млн.

Интерес стриминговых платформ объясняется не только желанием привлечь новую аудиторию, но и ценностью большого спорта, который зрители смотрят в прямом эфире. Для Netflix чемпионат мира может стать крупнейшим спортивным активом после получения прав на женские чемпионаты мира 2027 и 2031 годов. Disney, в свою очередь, сможет показывать турнир как в своих стриминговых сервисах, так и на ESPN и ABC.

Объединение языковых прав в один пакет может помочь ФИФА увеличить доходы и усилить конкуренцию между потенциальными покупателями. При этом такой формат способен осложнить участие NBCUniversal, которая раньше владела только испаноязычными правами через Telemundo.

Даже менее удобные для американской аудитории часовые пояса не снижают интерес к будущим турнирам. ЧМ-2030 пройдет в Марокко, Португалии и Испании, а ЧМ-2034 состоится в Саудовской Аравии. Интерес подогревают рекордные телевизионные рейтинги ЧМ-2026 в Северной Америке, где отдельные матчи уже собирали десятки миллионов зрителей на англоязычных и испаноязычных трансляциях.