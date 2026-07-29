Компании, участвующие в программе дуального обучения, смогут возместить половину своих расходов.

Работодатели, инвестирующие в практическую подготовку учащихся в рамках программ дуального образования, смогут компенсировать 50% приемлемых расходов.

На заседании 29 июля правительство утвердило механизм государственной помощи для компаний, участвующих в профессиональной подготовке молодежи, передает noi.md

Дуальное образование сочетает теоретическое обучение в учебных заведениях с практической подготовкой непосредственно на рабочем месте. Учащиеся занимаются под руководством мастеров-инструкторов и получают профессиональный опыт еще во время учебы, а компании могут готовить будущих сотрудников с учетом собственных потребностей.

По словам министра образования и исследований Дана Перчуна, расширение системы дуального образования во многом зависит от участия деловой среды.

«Благодаря этому механизму поддержки государство разделяет с работодателями расходы на профессиональную подготовку учащихся и создает условия для того, чтобы все больше компаний инвестировали в своих будущих сотрудников», — заявил министр.

Государство покроет половину приемлемых расходов на каждого учащегося, который завершил программу профессиональной подготовки или успешно окончил учебный год. Компенсации будут подлежать выплаты учащимся, базовая заработная плата мастера-инструктора в пределах минимальной заработной платы по стране, а также расходы на его психолого-педагогическую подготовку.

Компании смогут подавать заявки в период с 20 июля по 10 сентября через электронную форму, размещенную на сайте Организации по развитию предпринимательства. К заявкам необходимо будет приложить подтверждающие документы, предусмотренные программой.

Работодатели, желающие принять участие в программах дуального образования, должны направить письмо о намерениях в Торгово-промышленную палату, указав специальность, партнерское учебное заведение и количество учащихся, которых они готовы обучать.

В 2025–2026 учебном году более 230 компаний обеспечили практическую подготовку свыше 3 300 учащихся. На 2026–2027 учебный год предусмотрено 2 669 бюджетных мест, а более 300 компаний выразили готовность участвовать более чем в 70 программах профессиональной подготовки.