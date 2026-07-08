theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvn.md logotvn
8 Июля 2026, 10:00
4 966
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Высокие расходы заставляют жителей Молдовы отказываться от коров

Все меньше жителей Молдовы держат коров в своих хозяйствах. Высокие расходы на содержание, дорогие корма и низкие закупочные цены на молоко заставляют многих отказаться от этого занятия.

Высокие расходы заставляют жителей Молдовы отказываться от коров.
Высокие расходы заставляют жителей Молдовы отказываться от коров.

«Раньше у меня было, кажется, семь лет назад, три коровы, около 30 овец, четыре свиньи. А сейчас не осталось ничего, кроме кур. Это невыгодно. Нет ни поддержки со стороны государства, ни нормальных условий со стороны закупщиков. Даже если выращивали теленка, продать его было некому — приезжали перекупщики и забирали почти за бесценок. Люди решили, что проще отказаться от хозяйства и жить скромнее», — рассказал один из сельских жителей, передает tvn.md

Люди говорят, что содержать корову сегодня уже невыгодно. Расходы на корм, уход и труд зачастую превышают доход от продажи молока.

«Не держу, потому что нет возможности. Содержать корову тяжело, проще купить молоко. Все уехали за границу, кто будет заниматься хозяйством — пенсионер или пенсионерка?»;

«Когда-то и у меня было три коровы, две лошади, свиньи, несколько коз. Но все продали. Вкладываешь в животных больше, чем потом получаешь. В итоге остается только тяжелый труд»;

«Совсем недавно еще держали корову, но сил уже нет. Одни убытки — корма, работа, а прибыли никакой», - говорят сельские жители.

Статистика подтверждает сокращение производства молока в частных домохозяйствах. По словам экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, молочная отрасль переживает серьезные изменения: все большую долю производства обеспечивают фермерские хозяйства.

В 2025 году в Молдове было произведено около 246 тысяч тонн молока в пересчете на молочный эквивалент. Из этого объема 64 тысячи тонн пришлось на фермы, а более 180 тысяч тонн — на личные хозяйства населения.

По прогнозам на 2026 год, эта тенденция сохранится: фермерские хозяйства увеличат производство примерно до 70 тысяч тонн, тогда как объем молока, произведенного в домашних хозяйствах, сократится примерно до 160 тысяч тонн.

Источник
tvn.md logotvn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте