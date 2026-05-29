Молдова вошла в число стран Европы с самым низким госдолгом по отношению к ВВП

Самыми закредитованными странами являются Греция, Италия и Франция — их госдолг составляет от 115% до 146% ВВП. Самые низкие показатели зафиксированы в Дании, Люксембурге и Эстонии — от 24% до 27%, сообщает Radio Moldova.

По сравнению с европейскими странами Республика Молдова имеет один из самых низких уровней госдолга по отношению к ВВП — 39,2%. Это ниже, чем в Литве — 39,5%, Чехии — 44,3% и еще в 19 государствах.

Государственный долг Румынии в 2025 году достиг уровня 59,3% ВВП.

Согласно данным Eurostat, в прошлом году пять стран превысили отметку в 100% ВВП по государственному долгу:

Греция — 146,1%;

Италия — 137,1%;

Франция — 115,6%;

Бельгия — 107,9%;

Испания — 100,7%.

Страны с самым низким уровнем госдолга по отношению к ВВП:

Эстония — 24,1%;

Люксембург — 26,5%;

Дания — 27,9%;

Болгария — 29,9%;

Ирландия — 32,9%.

Средний показатель госдолга по Европе составил 81,7%, что на 1% больше по сравнению с 2024 годом.

Рост этого коэффициента был вызван предоставлением государствами-членами ЕС кредитов другим странам, в том числе за пределами Евросоюза.

В Молдове госдолг по отношению к ВВП в 2024 году составлял 37,8%, увеличившись на 1,4% в 2025 году. Исторический максимум был зафиксирован в 1998 году — 83% ВВП.

Правительства по всему миру увеличивают государственные расходы на внутренние приоритеты, усиливая национальную безопасность, энергетическую независимость, цифровые возможности, устойчивость цепочек поставок, «зеленый» переход и другие направления. Эта волна инвестиций открывает новые возможности для роста, занятости и инноваций, однако сопровождается определенной ценой.

Рост государственного долга усиливает инфляционные риски и повышает вероятность нестабильности на рынках государственных облигаций, предупреждает Институт международных финансов (IIF). По мере увеличения уровня госдолга выгода от заимствований может снижаться.

Гонконг — лидер по общему долгу: 380% ВВП

Согласно последним данным Global Debt Monitor Института международных финансов, ряд крупнейших экономик мира уже имеет совокупный долг, превышающий 300% ВВП. Это означает, что суммарные долги домохозяйств, бизнеса и государства превышают объем экономики более чем за три года.

На мировом уровне Гонконг занимает первое место по размеру совокупного долга — 380% ВВП. При этом структура долга выглядит следующим образом:

государственный долг — 67%;

долги домохозяйств — 86%;

корпоративный долг — 227% ВВП.

На втором месте находится Япония с совокупным долгом в 372% ВВП, основную часть которого составляет государственный долг — 199%.

В десятку стран с самым высоким совокупным долгом также входят:

Сингапур — 347%;

Франция — 326%;

Канада — 315%;

Китай — 298%;

США — 264%;

Южная Корея — 249%;

Италия — 236%;

Малайзия — 224%.

Рейтинг охватывает 35 стран и учитывает соотношение совокупного долга к ВВП, включая долги домохозяйств, корпораций и государств.