stiri.md
25 Мая 2026, 09:01
Утреннее ДТП в столице: столкнулись две машины, пассажирку госпитализировали

Два автомобиля столкнулись сегодня утром на пересечении улиц Тигина и Букурешть в Кишиневе. Один человек пострадал и был доставлен в больницу.

Сообщение в полицию поступило в 06:45, пишет stiri.md

По предварительным данным, 29-летний водитель Toyota врезался в автомобиль той же марки, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка одного из автомобилей. Её доставили в больницу. 

Обстоятельства аварии выясняются.

Источник
stiri.md
