25 Мая 2026, 09:01
Утреннее ДТП в столице: столкнулись две машины, пассажирку госпитализировали
Два автомобиля столкнулись сегодня утром на пересечении улиц Тигина и Букурешть в Кишиневе. Один человек пострадал и был доставлен в больницу.
Сообщение в полицию поступило в 06:45, пишет stiri.md
По предварительным данным, 29-летний водитель Toyota врезался в автомобиль той же марки, за рулем которого находился 36-летний мужчина.
В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка одного из автомобилей. Её доставили в больницу.
Обстоятельства аварии выясняются.