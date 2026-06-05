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moldpres.md logomoldpres
5 Июня 2026, 17:52
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Катлабуга: Нужны решения в поддержку фермеров, но они должны быть долгосрочными

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга на этой неделе провела дискуссии с представителями ассоциации Forța Fermierilor.

Катлабуга: Нужны решения в поддержку фермеров, но они должны быть долгосрочными.
Катлабуга: Нужны решения в поддержку фермеров, но они должны быть долгосрочными.

Она проанализировала ряд запросов и рассмотрела различные сценарии прямых выплат, возврата акцизных налогов и налоговой политики, применимой к сельскохозяйственному сектору, пишет moldpres.md

Министр подчеркнула, что власти стремятся найти решения, которые поддерживают микро-, малых и средних фермеров, но которые в то же время являются «финансово ответственными и применимыми в долгосрочной перспективе».

Людмила Катлабуга подчеркнула, что каждый обсуждаемый вариант будет оценен с бюджетной, экономической и административной точек зрения в консультации с Минфином и другими ответственными учреждениями.

«В течение этой недели мы провели обсуждения с представителями Ассоциации «Сила фермеров», так же как и другие встречи, которые проходили в последние месяцы с профильными организациями аграрного сектора. В ходе дискуссий были проанализированы несколько запросов и рассмотрены различные сценарии, касающиеся прямых выплат, возврата акцизов и налоговой политики, применимой к сельскохозяйственному сектору. Рассмотрение сценариев не означает принятия решения. Обсуждения являются частью рабочего процесса, в рамках которого каждая опция будет оценена с бюджетной, экономической и административной точек зрения, в консультации с Министерством финансов и другими ответственными учреждениями», — заявила Людмила Катлабуга.

В то же время она отметила, что еженедельно проводит приемы и обсуждения с фермерами из различных отраслей сельского хозяйства, чтобы проанализировать трудности, с которыми сталкиваются производители, и возможные решения для улучшения условий деятельности в аграрном секторе.

«Обсуждения проходят с фермерами из растениеводческого, животноводческого, садоводческого, виноградарско-винодельческого секторов, а также с представителями перерабатывающей промышленности и профессиональных организаций. Подход министерства остается прежним: диалог, аргументы, анализ и поиск сбалансированных решений для всего сельского хозяйства», — отметила министр.

По ее словам, сельское хозяйство Республики Молдова является разнообразным, а решения в области государственной политики должны учитывать интересы нескольких отраслей: растениеводства, животноводства, садоводства, виноградарско-винодельческой и перерабатывающей.

«Любая новая мера предполагает поиск баланса между потребностями фермеров, возможностями бюджета и воздействием на весь агропродовольственный сектор. Министерство стремится к решениям, которые поддержат микрофермеров, а также малые и средние хозяйства, но при этом будут финансово ответственными и применимыми в долгосрочной перспективе», — подчеркнула министр сельского хозяйства.

Людмила Катлабуга заверила, что диалог с профессиональными организациями будет продолжен, а рассматриваемые варианты будут представлены после завершения технических консультаций и необходимых оценок.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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