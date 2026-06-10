Кишинёвский аэропорт обогнал Яссы по пассажиропотоку.

За первые пять месяцев 2026 года аэропорт обслужил более 2,25 миллиона пассажиров и уже превысил общее количество пассажиров, зарегистрированных аэропортом Яссы за весь 2024 год, передает bani.md

Согласно статистическим данным, в мае в Кишиневском аэропорту посадку и высадку совершили 538 125 пассажиров. Если сложить пассажиропоток за первые четыре месяца года – 447 127 пассажиров в январе, 362 826 в феврале, 425 849 в марте и 483 722 в апреле, то общий результат составит приблизительно 2,26 миллиона пассажиров.

Рост обусловлен как развитием маршрутной сети, так и высоким спросом на туристические и деловые направления.

Анталья остается самым популярным направлением в сети аэропортов, на нее приходится 10,6% от общего пассажиропотока. На втором месте Стамбул с 9,8%, за ним следуют Шарм-эль-Шейх с 5,6%, Лондон с 5,5%, а также Милан, Бухарест, Париж и Варшава.

В мае наибольший рост пассажиропотока был зафиксирован на рейсах в Ереван, Барселону, Ларнаку, Берлин, Брюссель, Прагу, Афины, Нюрнберг, Париж и Болонью.

В то же время новые направления, введенные в сеть полетов, привлекли 25 431 пассажира, что составляет примерно 4,7% от общего пассажиропотока за месяц. Самыми популярными новыми маршрутами стали Братислава, Вроцлав, Неаполь, Копенгаген, София и Аликанте.