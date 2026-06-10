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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 16:44
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Кишинёвский аэропорт обогнал Яссы по пассажиропотоку

Международный аэропорт Кишинева продолжает демонстрировать рост пассажиропотока.

Кишинёвский аэропорт обогнал Яссы по пассажиропотоку.
Кишинёвский аэропорт обогнал Яссы по пассажиропотоку.

За первые пять месяцев 2026 года аэропорт обслужил более 2,25 миллиона пассажиров и уже превысил общее количество пассажиров, зарегистрированных аэропортом Яссы за весь 2024 год, передает bani.md

Согласно статистическим данным, в мае в Кишиневском аэропорту посадку и высадку совершили 538 125 пассажиров. Если сложить пассажиропоток за первые четыре месяца года – 447 127 пассажиров в январе, 362 826 в феврале, 425 849 в марте и 483 722 в апреле, то общий результат составит приблизительно 2,26 миллиона пассажиров.

Рост обусловлен как развитием маршрутной сети, так и высоким спросом на туристические и деловые направления.

Анталья остается самым популярным направлением в сети аэропортов, на нее приходится 10,6% от общего пассажиропотока. На втором месте Стамбул с 9,8%, за ним следуют Шарм-эль-Шейх с 5,6%, Лондон с 5,5%, а также Милан, Бухарест, Париж и Варшава.

В мае наибольший рост пассажиропотока был зафиксирован на рейсах в Ереван, Барселону, Ларнаку, Берлин, Брюссель, Прагу, Афины, Нюрнберг, Париж и Болонью.

В то же время новые направления, введенные в сеть полетов, привлекли 25 431 пассажира, что составляет примерно 4,7% от общего пассажиропотока за месяц. Самыми популярными новыми маршрутами стали Братислава, Вроцлав, Неаполь, Копенгаген, София и Аликанте.

Источник
rupor.md logorupor
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