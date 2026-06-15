theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
15 Июня 2026, 19:29
1 242
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Аэропорт Кишинёва обслужил более полумиллиона пассажиров в мае

В мае Международный аэропорт Кишинева им. Евгения Доги обслужил более 500 тысяч пассажиров, что на 42 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аэропорт Кишинёва обслужил более полумиллиона пассажиров в мае.
Аэропорт Кишинёва обслужил более полумиллиона пассажиров в мае.

Рост пассажиропотока отмечается на фоне активного летнего туристического сезона и расширения маршрутной сети, передает tvrmoldova.md

Наиболее динамичный рост зафиксирован на направлениях Ереван, Барселона, Ларнака, Берлин, Брюссель, Прага и Афины. В целом увеличился интерес как к деловым поездкам и городским поездкам, так и к международным маршрутам.

По словам представителей аэропорта, рост связан с началом летнего сезона, увеличением спроса на туристические направления (в частности, Грецию, Италию, Испанию и Турцию), а также запуском новых рейсов и увеличением частоты существующих.

Отдельные новые направления в мае привлекли более 25 тысяч пассажиров. Среди них — Братислава, Неаполь, Копенгаген, София и Аликанте. Также за месяц через аэропорт было перевезено около 220 тонн грузов.

В связи с высоким пассажиропотоком в летний период путешественникам рекомендуют прибывать в аэропорт за 3–4 часа до вылета для прохождения всех процедур регистрации и посадки без задержек.

Параллельно в зоне вылета запущена инициатива по популяризации молдавского вина. Пассажирам предлагают дегустации продукции 35 виноделен, организованные Национальным бюро винограда и вина. В отдельные дни проводится до 300 дегустаций.

По словам организаторов, проект направлен на продвижение винной культуры Молдовы и знакомство путешественников с местными производителями. Дегустации будут проводиться ежедневно в течение года, а также пассажиров приглашают на 25-й Национальный день вина, который состоится в октябре.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте