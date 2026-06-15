Аэропорт Кишинёва обслужил более полумиллиона пассажиров в мае
В мае Международный аэропорт Кишинева им. Евгения Доги обслужил более 500 тысяч пассажиров, что на 42 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост пассажиропотока отмечается на фоне активного летнего туристического сезона и расширения маршрутной сети, передает tvrmoldova.md
Наиболее динамичный рост зафиксирован на направлениях Ереван, Барселона, Ларнака, Берлин, Брюссель, Прага и Афины. В целом увеличился интерес как к деловым поездкам и городским поездкам, так и к международным маршрутам.
По словам представителей аэропорта, рост связан с началом летнего сезона, увеличением спроса на туристические направления (в частности, Грецию, Италию, Испанию и Турцию), а также запуском новых рейсов и увеличением частоты существующих.
Отдельные новые направления в мае привлекли более 25 тысяч пассажиров. Среди них — Братислава, Неаполь, Копенгаген, София и Аликанте. Также за месяц через аэропорт было перевезено около 220 тонн грузов.
В связи с высоким пассажиропотоком в летний период путешественникам рекомендуют прибывать в аэропорт за 3–4 часа до вылета для прохождения всех процедур регистрации и посадки без задержек.
Параллельно в зоне вылета запущена инициатива по популяризации молдавского вина. Пассажирам предлагают дегустации продукции 35 виноделен, организованные Национальным бюро винограда и вина. В отдельные дни проводится до 300 дегустаций.
По словам организаторов, проект направлен на продвижение винной культуры Молдовы и знакомство путешественников с местными производителями. Дегустации будут проводиться ежедневно в течение года, а также пассажиров приглашают на 25-й Национальный день вина, который состоится в октябре.