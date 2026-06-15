Аэропорт Кишинёва обслужил более полумиллиона пассажиров в мае.

Рост пассажиропотока отмечается на фоне активного летнего туристического сезона и расширения маршрутной сети, передает tvrmoldova.md

Наиболее динамичный рост зафиксирован на направлениях Ереван, Барселона, Ларнака, Берлин, Брюссель, Прага и Афины. В целом увеличился интерес как к деловым поездкам и городским поездкам, так и к международным маршрутам.

По словам представителей аэропорта, рост связан с началом летнего сезона, увеличением спроса на туристические направления (в частности, Грецию, Италию, Испанию и Турцию), а также запуском новых рейсов и увеличением частоты существующих.

Отдельные новые направления в мае привлекли более 25 тысяч пассажиров. Среди них — Братислава, Неаполь, Копенгаген, София и Аликанте. Также за месяц через аэропорт было перевезено около 220 тонн грузов.

В связи с высоким пассажиропотоком в летний период путешественникам рекомендуют прибывать в аэропорт за 3–4 часа до вылета для прохождения всех процедур регистрации и посадки без задержек.

Параллельно в зоне вылета запущена инициатива по популяризации молдавского вина. Пассажирам предлагают дегустации продукции 35 виноделен, организованные Национальным бюро винограда и вина. В отдельные дни проводится до 300 дегустаций.