Пенсии и социальные пособия будут перечислены на карты 3 июля.

Национальная касса социального страхования уточняет, что первый транш за июль в размере 73 миллионов леев уже профинансирован.

По данным НКСС, 8 июля будут профинансированы номинальные государственные пособия и ежемесячные государственные пособия, а 13 июля — социальная помощь, передает ipn.md

Одновременно, 6, 13 и 22 июля будут профинансированы единовременные пособия при рождении ребенка, пособия на воспитание ребенка, на близнецов и отцовские пособия. Также тремя траншами, 6, 14 и 22 июля, будут выплачены пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам.

Получатели социальных пособий могут получать их либо на банковскую карту, в том числе путём привязки к существующему банковскому счёту через приложение EVO, либо в любом почтовом отделении страны.

НКСС предупреждает, что лица, выбравшие получение денег через почтовые отделения, должны получить их не позднее чем через три месяца. В противном случае выплата приостанавливается, и для её возобновления получателю необходимо связаться с Территориальной кассой социального страхования по месту жительства и подать заявление.