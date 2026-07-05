Ионицэ: Импорт молока и молочных продуктов покрывает 60% отечественного рынка.

Эти цифры озвучил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Импорт Республикой Молдова молока и молочных продуктов покрывает 60% отечественного рынка, фиксируя дисбаланс и торговый дефицит в сумме $200 млн, передает infotag.md

Ионицэ привел статистику, согласно которой в 2001 г. фермы Молдовы произвели около 35 тыс. тонн молока, а в 2011 году этот объем упал до 14,7 тысяч тонн.

По данным за 2025 г., данный сектор произвел около 64 тыс. тонн молока. По прогнозам отраслевого министерства, в текущем году этот объем ожидается увеличить до 70 тыс. тонн.

«Наблюдается почти пятикратный рост, который фиксируется исключительно на фермах, а не в домашних хозяйствах», - заметил Ионицэ.

Характеризуя ситуацию с производством молока в домашних хозяйствах, эксперт сказал, что в 2026 г. объем его производства оценивается примерно в 160 тыс. тонн. Объем производимого молока в домашних хозяйствах вот уже несколько лет подряд имеет устойчивый тренд к снижению, причиной которого являются два фактора: сокращение поголовья скота и миграция сельского населения.

Эксперт озвучил цифры, характеризующие потребление молока и молочных продуктов в Молдове. Его объемы превышают внутреннее производство. В настоящее время общее потребление оценивается в 85 тыс. тонн молока, 40 тыс. тонн йогурта и кефира, 14 тыс. тонн творога и сыров, 6,9 тыс. тонн сливочного масла и 2,3 тыс. тонн сгущенного молока.

Всю разницу приходится покрывать за счет импорта, особенно в сегменте переработанных продуктов, где местного производства явно недостаточно.

Потребление молока и молочных продуктов на душу населения увеличилось в Молдове с 400 граммов в 2000 г. до 6,9 килограмма в 2025 г. и, по оценкам, составит 8,3 килограмма в 2026 г.

«Начиная с 2023 г., Молдова производит менее половины необходимого ей молока. Без возобновления сбора молока и без инвестиций в переработку зависимость от импорта будет наращиваться», - прогнозирует эксперт.