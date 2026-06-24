Ионицэ: Продукты питания и медикаменты должны остаться под налоговой защитой.

Сниженная ставка НДС на товары первой необходимости должна быть сохранена по примеру Европейского союза, а Молдова должна перенять европейский перечень товаров, относящихся к категории жизненно важных, считает экономист Ионицэ.

В этот список входят, в том числе и продукты питания, и лекарственные препараты, сообщает agora.md

Ионицэ обращает внимание на то, что решение об унификации ставки НДС может создать в обществе ошибочное впечатление, будто это является требованием Европейского союза.

«Существует риск, что граждане Республики Молдова воспримут отмену льгот по НДС или отмену пониженных ставок как требование Европейского союза. Это не соответствует действительности, и мы тем самым наносим ущерб имиджу Европейского союза, который в 2022 году сделал прямо противоположное тому, что мы сейчас хотим сделать».

По словам эксперта, реформа НДС, проведённая в ЕС в 2022 году, предоставила государствам-членам больше гибкости при установлении льготных ставок и расширила перечень товаров и услуг, которые могут пользоваться преференциальным налоговым режимом.

«Европейский союз пришёл к выводу, что налоговая система должна быть очень гибкой. Унификация — это худшее, что можно сделать для экономики и общества. Поэтому реформа 2022 года полностью изменила философию и подход ЕС к НДС».

По мнению Ионицэ, одним из важнейших изменений стало определение категории товаров первой необходимости, для которых государства могут применять сниженные ставки или даже нулевой НДС.

Эксперт считает, что использование европейского списка помогло бы избежать споров о том, какие категории товаров должны поддерживаться налоговой политикой.

«Европейский союз определил перечень жизненно важных товаров и услуг. Продукты питания относятся к такой категории и облагаются по сниженной ставке или даже по нулевой. Фармацевтическая продукция также имеет особый режим. Моя рекомендация заключается в том, чтобы Республика Молдова приняла европейский список товаров первой необходимости».

Напомним, что проект налоговой политики на 2027 год предусматривает ряд резонансных изменений:

отмену ряда налоговых льгот;

введение фиксированных социальных компенсаций;

налогообложение некоторых видов дарений;

повышение НДС до 20% для сектора HoReCa;

повышение НДС на природный газ;

повышение НДС на медикаменты и ряд других товаров и услуг;

компенсационные меры для граждан с низкими доходами.

Документ в настоящее время находится на стадии общественных консультаций.