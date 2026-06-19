Мариан: Чтобы сократить дефицит, нужно расширить налогооблагаемую базу, собирать больше.

Такое заявление сделал председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, который выступил в поддержку повышения ставки НДС в ряде сфер в рамках налоговой реформы, запланированной на 2027 год.

При этом он отметил, что финансовая нагрузка на граждан будет смягчена компенсационными мерами, сообщает agora.md

По словам депутата от PAS Раду Мариана, большое количество налоговых льгот и сниженных ставок НДС приводит к потерям бюджета в размере около 20–25 млрд леев ежегодно. Поэтому, считает он, повышение НДС в отдельных секторах позволит сократить бюджетный дефицит.

«Чтобы мы могли сократить этот дефицит, нам нужно расширить налогооблагаемую базу, собирать больше. Да, нужно больше программ, чтобы компенсировать. Это приведёт к тому, что мы сократим дефицит, а также снизятся расходы на финансирование и заимствования государства, что в долгосрочной перспективе обеспечит фискальную стабильность», — заявил Раду Мариан.

Он также отметил, что граждане получат дополнительные компенсационные меры, которые должны смягчить возможный рост цен.

«Рост НДС, который приводит и к росту цен, составит примерно 2 500 леев в год. В качестве компенсации будет введён стимул за трудовую активность. Все граждане, независимо от дохода, будут получать примерно 500 леев в месяц. Кроме того, будет дополнительная поддержка на каждого ребёнка. Этот стимул в 500 леев в месяц покроет все расходы, связанные с ростом цен, для 80% домохозяйств», — отметил Раду Мариан.

Предлагаемые налоговые изменения на 2027 год могут привести к росту цен на ряд товаров и услуг. Однако министр экономики Евгений Осмокеску заявил, что пока точный масштаб возможного подорожания не рассчитан.

«Мы не проводили расчётов. Это проект, который находится на стадии публичных обсуждений», — сказал министр в эфире программы на Moldova 1.

Реформа, по словам властей, не направлена на увеличение налоговой нагрузки на население. Возможные последствия изменения некоторых льготных ставок НДС будут компенсированы через социальные программы поддержки, заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.

Он уточнил, что речь идёт не о повышении стандартной ставки НДС, а об изменении некоторых льготных ставок.

«Когда мы говорим о НДС, мы имеем в виду только некоторые сниженные ставки, потому что стандартная ставка в Молдове уже составляет 20%. Мы обсуждаем отдельные сниженные ставки, которые применялись до сих пор».