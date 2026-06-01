Ионицэ: На рынке жилья в Молдове наблюдается беспрецедентный спад.

Об этом рассказал в своем еженедельном анализе экономист Вячеслав Ионицэ, передает infotag.md

«После пика в 899 тыс. квадратных метров введенного в эксплуатацию жилья в 2021 г. последовал резкий спад. В 2025 г. введено в эксплуатацию всего 333 тыс. квадратных метров, а за первые три месяца 2026 г. — только 17 тыс.», - отметил он.

Ионицэ считает, что трудности вызваны сокращением количества разрешений на строительство, замедлением активности в отрасли и проблемами, с которыми сталкиваются компании в процессе ввода жилья в эксплуатацию.

«В Кишиневе, где в 2025 г. было введено в эксплуатацию 203 тыс. квадратных метров, в первом квартале 2026 г. введено всего 5 тыс.. Если тенденция продолжится в годовом исчислении столица достигнет исторического минимума в 117 тыс. квадратных метров», - подсчитал он.

По его словам, если 70 лет назад в среднем вводилось в эксплуатацию около 40 квадратных метров на 100 жителей, то в 2025 г. этот показатель упал до 10 квадратных метров, а в первом квартале 2026 года — всего до 7.

«Если в 1980-х годах ежегодно вводилось в эксплуатацию около 8000 квартир, а в 2021 г. - около 6700, то в первом квартале 2026 года этот показатель снизился до примерно 1000 квартир. За последние три года было введено в эксплуатацию около 4500 квартир, что меньше, чем за один 2023 г. - 4900 квартир», - отмечает эксперт.

При этом, площадь введенного в эксплуатацию жилья за пределами Кишинева стала больше, чем в самой столице, — «ситуация, которая до сих пор встречалась крайне редко».

Ионицэ также обратил внимание на низкий уровень инвестиций в жилищное строительство по сравнению с другими европейскими странами. В 2025 г. жилищное строительство составляло всего 1,4% ВВП Республики Молдова, по сравнению с 3% в Румынии и 5% в среднем по ЕС.

«Это свидетельствует о том, что сектор находится в сложной ситуации и необходимы срочные меры для разблокирования рынка недвижимости», – считает эксперт.

По его словам, без мер по упрощению процесса выдачи разрешений и ввода в эксплуатацию жилья, тенденция к снижению объемов жилищного строительства продолжится в ближайшее время, усугубляя дефицит нового жилья и трудности, с которыми сталкивается этот сектор.