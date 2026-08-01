Ионицэ: Число педагогов в университетах Молдовы за 20 лет сократилось на 2,97 тысячи.

Об этом в своей еженедельной передаче в социальных сетях заявил в пятницу экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

За 20 лет количество научно-педагогических и преподавательских кадров в университетах Республики Молдова сократилось на 2,97 тыс. человек, передает infotag.md

Он привел официальные данные, согласно которым это число в 2006-2007 учебном году составляло 6 571 человек, а в 2025–2026 гг. только 3 601.

По его словам, на процесс сокращения числа преподавателей в молдавских университетах оказало прямое негативное влияние уменьшение общего числа студентов.

В настоящее время на одного преподавателя в университетах Молдовы приходится в среднем 17,5 студента, по сравнению с более чем 20 - два десятилетия назад.

По мнению Ионицэ, в контексте экономики XXI века, в которой доминируют услуги, экспорт образовательных услуг становится важным источником дохода государства.

Он привел данные, согласно которым экспорт услуг Республики Молдова в сфере образования во втором квартале 2026 г. достиг $138,1 млн. в годовом исчислении. По мнению эксперта, данная цифра свидетельствует о заметном ускорении развития этой отрасли в последние годы.

«Молдова обладает значительным потенциалом, чтобы стать региональным центром обучения. Однако для достижения этой цели необходимы активная международная политика продвижения, инвестиции в качество образования и более тесное сотрудничество между властями и университетами, чтобы добиваться устойчивого роста привлечения в страну для обучения иностранных студентов», - подчеркнул Ионицэ.