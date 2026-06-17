theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 09:14
20
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Импорт сырья и оборудования для сельского хозяйства освободят от пошлин

Импорт сырья и оборудования, используемых в сельском хозяйстве и производственной деятельности, может быть освобождён от уплаты таможенных пошлин с января 2027 года.

Импорт сырья и оборудования для сельского хозяйства освободят от пошлин.
Импорт сырья и оборудования для сельского хозяйства освободят от пошлин.

Об этом заявил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску. По словам министра, данная мера предусмотрена в проекте бюджетно-налоговой политики и направлена на снижение расходов предпринимателей, особенно в аграрном секторе, пишет rupor.md

Документ, который сейчас проходит общественные консультации, включает ряд инициатив по стимулированию инвестиций и развитию бизнеса. Одной из ключевых мер является отмена таможенных пошлин на импорт сырья и оборудования, необходимых для производства.

«Будет действовать нулевая таможенная пошлина на импорт сырья и оборудования. Если производитель ввозит сырьё или технику, необходимую для сельского хозяйства, пошлина составит ноль процентов. Сегодня эта ставка достигает 15%. Нововведение вступит в силу с января 2027 года», — заявил Осмокеску в эфире программы на общественном телевидении.

Ещё одной мерой станет стимулирование реинвестирования прибыли в развитие бизнеса. Согласно проекту, прибыль, направленная на развитие предприятия, будет облагаться налогом по нулевой ставке.

«Прибыль, которую предприниматель реинвестирует в своё дело, будет облагаться налогом по ставке 0%. Сейчас такой практики нет», — уточнил вице-премьер Осмокеску.

Министр подчеркнул, что финансовый эффект от предлагаемых изменений для государственного бюджета и бизнеса будет оценён после окончательной доработки и принятия бюджетно-налоговой политики.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте