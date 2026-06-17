Импорт сырья и оборудования для сельского хозяйства освободят от пошлин.

Импорт сырья и оборудования, используемых в сельском хозяйстве и производственной деятельности, может быть освобождён от уплаты таможенных пошлин с января 2027 года.

Об этом заявил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску. По словам министра, данная мера предусмотрена в проекте бюджетно-налоговой политики и направлена на снижение расходов предпринимателей, особенно в аграрном секторе, пишет rupor.md

Документ, который сейчас проходит общественные консультации, включает ряд инициатив по стимулированию инвестиций и развитию бизнеса. Одной из ключевых мер является отмена таможенных пошлин на импорт сырья и оборудования, необходимых для производства.

«Будет действовать нулевая таможенная пошлина на импорт сырья и оборудования. Если производитель ввозит сырьё или технику, необходимую для сельского хозяйства, пошлина составит ноль процентов. Сегодня эта ставка достигает 15%. Нововведение вступит в силу с января 2027 года», — заявил Осмокеску в эфире программы на общественном телевидении.

Ещё одной мерой станет стимулирование реинвестирования прибыли в развитие бизнеса. Согласно проекту, прибыль, направленная на развитие предприятия, будет облагаться налогом по нулевой ставке.

«Прибыль, которую предприниматель реинвестирует в своё дело, будет облагаться налогом по ставке 0%. Сейчас такой практики нет», — уточнил вице-премьер Осмокеску.

Министр подчеркнул, что финансовый эффект от предлагаемых изменений для государственного бюджета и бизнеса будет оценён после окончательной доработки и принятия бюджетно-налоговой политики.