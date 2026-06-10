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moldpres.md logomoldpres
10 Июня 2026, 16:09
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Институт кардиологии внедрил передовую систему медицинской визуализации

Пациенты Института кардиологии получают более быстрые и безопасные услуги по медицинской визуализации после внедрения современной системы архивирования и передачи медицинских изображений (PACS).

Институт кардиологии внедрил передовую систему медицинской визуализации.
Институт кардиологии внедрил передовую систему медицинской визуализации.

Проект профинансировала Национальная медицинская страховая компания (НМСК) на сумму свыше 1,6 млн леев, передает moldpres.md

Как сообщили в НМСК, новая система позволяет оцифровать процессы обработки и хранения медицинских изображений, обеспечивая врачам доступ к исследованиям в режиме реального времени, возможность более эффективного взаимодействия и постановки более точных диагнозов.

Финансирование было выделено из фонда развития обязательного медицинского страхования для реализации проекта «Система архивирования и передачи медицинских изображений (PACS) с подключением станций для сбора и визуализации данных».

Представители Института кардиологии отмечают, что большой объем выполняемых ежедневно исследований по визуализации требует использования современных решений для хранения и обработки данных. По словам заведующего отделением радиологии Института кардиологии Серджиу Кучука, в учреждении ежедневно проводится более 50 рентгенологических исследований и около 10 компьютерных томографических обследований.

В результате мониторинговой миссии, проведенной НМСК, было установлено, что система успешно интегрирована в деятельность учреждения. Оборудование установлено и введено в эксплуатацию в отделении радиологии, а медицинский персонал прошел обучение по его использованию.

Система PACS позволяет осуществлять хранение, обработку и цифровую передачу медицинских изображений, устраняя необходимость использования рентгеновской пленки и упрощая управление исследованиями по визуализации более эффективным образом.

Внедрение новой технологии способствует оптимизации рабочего процесса в медицине и повышению качества услуг, предоставляемых пациентам. Кроме того, система поддерживает развитие передовой сердечно-сосудистой визуализации, включая планирование процедур TAVI, проведение сложных сосудистых оценок и мониторинг пациентов после вмешательств.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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