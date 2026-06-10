Институт кардиологии внедрил передовую систему медицинской визуализации.

Проект профинансировала Национальная медицинская страховая компания (НМСК) на сумму свыше 1,6 млн леев, передает moldpres.md

Как сообщили в НМСК, новая система позволяет оцифровать процессы обработки и хранения медицинских изображений, обеспечивая врачам доступ к исследованиям в режиме реального времени, возможность более эффективного взаимодействия и постановки более точных диагнозов.

Финансирование было выделено из фонда развития обязательного медицинского страхования для реализации проекта «Система архивирования и передачи медицинских изображений (PACS) с подключением станций для сбора и визуализации данных».

Представители Института кардиологии отмечают, что большой объем выполняемых ежедневно исследований по визуализации требует использования современных решений для хранения и обработки данных. По словам заведующего отделением радиологии Института кардиологии Серджиу Кучука, в учреждении ежедневно проводится более 50 рентгенологических исследований и около 10 компьютерных томографических обследований.

В результате мониторинговой миссии, проведенной НМСК, было установлено, что система успешно интегрирована в деятельность учреждения. Оборудование установлено и введено в эксплуатацию в отделении радиологии, а медицинский персонал прошел обучение по его использованию.

Система PACS позволяет осуществлять хранение, обработку и цифровую передачу медицинских изображений, устраняя необходимость использования рентгеновской пленки и упрощая управление исследованиями по визуализации более эффективным образом.

Внедрение новой технологии способствует оптимизации рабочего процесса в медицине и повышению качества услуг, предоставляемых пациентам. Кроме того, система поддерживает развитие передовой сердечно-сосудистой визуализации, включая планирование процедур TAVI, проведение сложных сосудистых оценок и мониторинг пациентов после вмешательств.