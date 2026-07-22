Грузоперевозчики перейдут на электронные документы с 2027 года.

Перевозчики грузов откажутся от бумажных документов при взаимодействии с государственными органами.

С 30 июня 2027 года информация о международных грузоперевозках будет подаваться и обрабатываться через национальную электронную систему eFTI, а государственные органы будут обязаны принимать цифровые документы, переданные через сертифицированные платформы, передает bani.md

Эта мера предусмотрена проектом постановления, разработанным Министерством инфраструктуры и регионального развития. Документ предусматривает внедрение в законодательство Республики Молдова трех европейских регламентов и является частью Национальной программы вступления в Европейский союз на 2025–2029 годы.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время в Молдове отсутствует интегрированная система электронного обмена информацией о грузоперевозках. Процедуры по-прежнему основаны на бумажных документах, а обмен данными между государственными учреждениями и экономическими агентами остается разрозненным, что приводит к дополнительным административным расходам, задержкам и ошибкам.

После вступления новых правил в силу государственные органы будут обязаны принимать электронные документы, а транспортные операторы смогут передавать всю необходимую информацию через сертифицированные платформы eFTI.

Система будет применяться для международных грузоперевозок с участием Республики Молдова, включая комбинированные автомобильные, железнодорожные и речные перевозки. Документы будут доступны через государственную платформу MConnect с использованием уникального электронного идентификатора (UIL), а компетентные органы смогут мгновенно проверять информацию без предъявления документов в бумажном виде.