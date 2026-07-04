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noi.md logonoi
4 Июля 2026, 12:00
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Работники сферы инфраструктуры и транспорта получат повышенную защиту

Работники сферы инфраструктуры и транспорта получат более безопасные условия труда и более защищенные права.

Работники сферы инфраструктуры и транспорта получат повышенную защиту.
Работники сферы инфраструктуры и транспорта получат повышенную защиту.

Министерство инфраструктуры и регионального развития, патронаты отрасли и профильная Федерация профсоюзов официально подписали Коллективное соглашение на отраслевом уровне на период 2026–2030 годов, отмечает noi.md

Новые правила будут применяться к тем, кто работает в сфере автомобильного, воздушного и водного транспорта, в автошколах, в дорожно-строительном секторе, а также к сотрудникам онлайн-платформ. Согласно документу, работникам будут обеспечены: 

• гарантированные заработные платы и надбавки, а также четкие правила предоставления отпусков и времени отдыха; 

• строгие планы по пресечению теневой занятости и массовых увольнений; 

• программы профессиональной переподготовки или повышения квалификации. 

Посредством данного соглашения власти и социальные партнеры стремятся обеспечить стабильную рабочую среду, ориентированную на защиту прав трудящихся.

Источник
noi.md logonoi
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