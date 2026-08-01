Гросу: Государство поможет гражданам после повышения цены на газ.

Потребители природного газа могут вновь получить компенсации, которые будут напрямую отражаться в счетах за газ.

По словам председателя парламента Игоря Гросу, такой механизм оказался эффективнее, чем прямые выплаты на банковские карты граждан, имеющих право на поддержку. Окончательное решение будет принято после консультаций, передает radiomoldova.md

В интервью агентству Moldpres спикер парламента заявил, что граждан не оставят один на один с ростом тарифов. Государство и в предстоящем отопительном сезоне компенсирует часть расходов населения в связи с ожидаемым повышением цен на газ.

«Речь идет о периоде с ноября по декабрь текущего года, а также о январе, феврале и марте следующего года. Правительство и профильное министерство представят свои предложения, мы их обсудим и посмотрим, что можно улучшить в механизме предоставления компенсаций — их размер, объем потребления, подпадающий под компенсацию, и другие аспекты», — отметил Игорь Гросу.

По его мнению, первый механизм, когда компенсации сразу отражались в счетах за газ, оказался более удачным, чем практика последующих прямых выплат. Поэтому власти рассматривают возможность возвращения к прежней системе. В любом случае, подчеркнул спикер парламента, «государство вмешается и поможет гражданам».

Игорь Гросу объяснил необходимость повышения тарифов для конечных потребителей ростом закупочной стоимости газа на международных рынках, а также увеличением транспортных расходов на фоне напряженной ситуации в Ормузском проливе и Черном море.

«У Республики Молдова нет собственных ресурсов. Все, что мы потребляем — газ, дизельное топливо, бензин, сжиженный газ, — мы импортируем. Поэтому мы зависим от мировых котировок и, разумеется, делаем все возможное для диверсификации источников поставок, чтобы не зависеть от одного поставщика», — заявил председатель парламента.