Гражданское движение «Строим доверие» требует снизить тарифы на газ.

Движение «Строим доверие» выступило с публичным заявлением, в котором призвало правительство снизить тарифы на природный газ.

В частности, представители движения предлагают отменить 8-процентный НДС на природный газ для бытовых потребителей, передает bani.md

«Пока граждане Республики Молдова сталкиваются с неизбежным повышением цены на природный газ до удушающих 20,93 лея за кубометр, другие государства показывают, что ответственное правительство действует решительно, чтобы защитить население в кризисные периоды.

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем, вступивший в должность на этой неделе, объявил своей первой правительственной мерой полную отмену НДС на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 октября.

Ранее власти Испании приняли решение временно снизить НДС на природный газ, электроэнергию и топливо с 21% до 10%.

В Италии был утвержден масштабный пакет налоговых льгот объемом 608 млн евро, направленный на снижение цен на топливо и счетов за электроэнергию за счет временного уменьшения налогов и акцизов», — говорится в заявлении.