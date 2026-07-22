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bani.md logobani
22 Июля 2026, 17:09
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Гражданское движение «Строим доверие» требует снизить тарифы на газ

Движение «Строим доверие» выступило с публичным заявлением, в котором призвало правительство снизить тарифы на природный газ.

Гражданское движение «Строим доверие» требует снизить тарифы на газ.
Гражданское движение «Строим доверие» требует снизить тарифы на газ.

В частности, представители движения предлагают отменить 8-процентный НДС на природный газ для бытовых потребителей, передает bani.md

«Пока граждане Республики Молдова сталкиваются с неизбежным повышением цены на природный газ до удушающих 20,93 лея за кубометр, другие государства показывают, что ответственное правительство действует решительно, чтобы защитить население в кризисные периоды.

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем, вступивший в должность на этой неделе, объявил своей первой правительственной мерой полную отмену НДС на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 октября.

Ранее власти Испании приняли решение временно снизить НДС на природный газ, электроэнергию и топливо с 21% до 10%.

В Италии был утвержден масштабный пакет налоговых льгот объемом 608 млн евро, направленный на снижение цен на топливо и счетов за электроэнергию за счет временного уменьшения налогов и акцизов», — говорится в заявлении.

Источник
bani.md logobani
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