ADMA: Все больше фермеров Молдовы получают финансирование.

Год назад финансирование получили 34 бенефициара на общую сумму около 23 млн леев, пишет infotag.md

«Динамика указывает на увеличение числа профинансированных фермеров примерно на 65% и увеличение стоимости контрактов почти на 170%. Это подтверждает, что доступ к финансовым инструментам, управляемым ADMA, расширяется, а инвестиции, сделанные фермерами, имеют более высокую среднюю стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - считают в Агентстве.

Его специалисты обратили внимание на то, что средняя сумма финансирования на одного бенефициара в мае 2026 г. равнялась 1,11 млн леев, тогда как год назад - 0,68 млн леев.

«Увеличение средней суммы отражает рост масштабов инвестиций, осуществляемых фермерами, и более широкое использование финансовых инструментов для развития сельскохозяйственного бизнеса. Наибольшая часть финансовых ресурсов была направлена на приобретение сельхозтехники и оборудования», - сообщили в ADMA.

ADMA предоставляет фермерам технику, оборудование и системы орошения в рассрочку на льготных условиях. Ключевые преимущества программ включают отсутствие залога, НДС 0% и льготные условия для молодых фермеров и женщин-предпринимателей.