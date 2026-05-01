Государство выкупит 80 квадратных метров на бульваре Штефана чел Маре за 3 млн леев.

Парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому работы по «укреплению здания Генеральной прокуратуры» признаны общественно полезными и имеющими национальное значение. Данное решение позволит принудительно выкупить (экспроприировать) два последних помещения в здании, находящихся в частной собственности, пишет logos-pres.md

Недвижимость расположена по адресу: бульвар Штефана чел Маре ши Сфынт, 73. Здесь осуществляют свою деятельность Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров и одна из специализированных прокуратур. Оставшиеся помещения площадью 54 кв. м и 29,2 кв. м расположены в подвальном этаже.

История вопроса

«Из 24 ранее приватизированных объектов по 16 удалось достичь соглашения с собственниками. Еще шесть объектов изначально были проданы по договорам купли-продажи за 7,68 млн леев, а выкуплены обратно уже за 23,12 млн леев. Это огромная сумма — расходы, которые государство несет из-за непонятных решений прежних властей. Что касается двух оставшихся помещений площадью 54 кв. м и 29,2 кв. м, мы провели анализ рынка. С учетом того, что это первая линия на проспекте Штефана чел Маре, эти примерно 80 кв. м обойдутся нам приблизительно в 3 млн леев», — заявил заместитель генерального директора агентства Валериан Бобу.

В 2024 году на выкуп этих площадей запрашивалось 2,082 млн леев, однако сделки так и не были завершены.

На 2026 год на процедуру экспроприации власти заложили около 3 млн леев. Эта сумма включена в общий фонд компенсаций, который составляет 44 млн леев.

Комментируя приватизацию, осуществлявшуюся в этом здании на протяжении прошлых лет, Валериан Бобу отметил, что все процессы приватизации прошли проверку:

«Одни процедуры были более корректными, другие — менее. Дать правовую оценку этим фактам должны правоохранительные органы. Однако необходимо учитывать и срок давности: поскольку это было давно, наши обращения и возможные на данный момент действия минимальны».

По оценке депутата Дориана Истратия, если исходить из рыночной стоимости недвижимости в центре столицы (около 2 000 евро за квадратный метр), общая стоимость всех приватизированных за эти годы помещений в здании прокуратуры составляет сегодня почти 100 млн леев.