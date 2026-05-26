Румыния ускоряет стратегический проект ЛЭП "Вулканешты–Кишинев".

Румыния остается глубоко вовлеченной в ускорение строительства этой критически важной инфраструктуры, подчеркнул посол Румынии в Молдове Кристиан-Леон Цуркану, передает moldpres.md

«Румыния остается глубоко вовлеченной в ускорение этого критически важного инфраструктурного проекта, который укрепит подключение Республики Молдова к европейскому энергетическому рынку и будет способствовать повышению региональной энергетической безопасности», — заявил румынский дипломат.

В посольстве Румынии в РМ состоялось рабочее совещание, посвященное завершению последнего этапа проекта и координации процесса ввода линии электропередачи в эксплуатацию. В обсуждении приняли участие представители Министерства энергетики Республики Молдова, Подразделения по внедрению энергетических проектов, компании «Moldelectrica», а также представители консорциума Siemens–Electromontaj из Румынии.

«Важно эффективно координировать и поддерживать устойчивые темпы реализации, чтобы этот стратегический проект как можно скорее стал конкретным результатом для граждан и дополнительной опорой безопасности и стабильности в регионе», — отметил Кристиан-Леон Цуркану.