theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
26 Мая 2026, 21:46
493
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Румыния ускоряет стратегический проект ЛЭП "Вулканешты–Кишинев"

Проект воздушной линии электропередачи «Вулканешты–Кишинев» вышел на заключительный этап реализации и рассматривается как один из наиболее важных стратегических проектов для энергобезопасности и европейского будущего РМ.

Румыния ускоряет стратегический проект ЛЭП &#34;Вулканешты–Кишинев&#34;.
Румыния ускоряет стратегический проект ЛЭП "Вулканешты–Кишинев".

Румыния остается глубоко вовлеченной в ускорение строительства этой критически важной инфраструктуры, подчеркнул посол Румынии в Молдове Кристиан-Леон Цуркану, передает moldpres.md

«Румыния остается глубоко вовлеченной в ускорение этого критически важного инфраструктурного проекта, который укрепит подключение Республики Молдова к европейскому энергетическому рынку и будет способствовать повышению региональной энергетической безопасности», — заявил румынский дипломат.

В посольстве Румынии в РМ состоялось рабочее совещание, посвященное завершению последнего этапа проекта и координации процесса ввода линии электропередачи в эксплуатацию. В обсуждении приняли участие представители Министерства энергетики Республики Молдова, Подразделения по внедрению энергетических проектов, компании «Moldelectrica», а также представители консорциума Siemens–Electromontaj из Румынии.

«Важно эффективно координировать и поддерживать устойчивые темпы реализации, чтобы этот стратегический проект как можно скорее стал конкретным результатом для граждан и дополнительной опорой безопасности и стабильности в регионе», — отметил Кристиан-Леон Цуркану.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте