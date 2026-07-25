Государственная налоговая служба актуализировала Каталог применяемых санкций.

Новая редакция документа опубликована на официальной странице ГНС.

Представлены в нем также критерии применения санкций, передает logos-pres.md

Список условий разработан для обеспечения индивидуального и в то же время единообразного и соразмерного нарушению применения санкций, налагаемых в ходе налогового контроля. В частности, ГНС применяет штрафы с учетом обстоятельств каждого конкретного случая.

При этом учитываются несколько критериев индивидуализации. В первую очередь, изучается история подобных налоговых нарушений, допущенных предприятием, а также анализируется их частота в пределах срока давности, установленного налоговым законодательством. Оценивается и масштаб нарушения, в зависимости от характера, его объема и последствий. Важен и характер нарушения.

Оцениваются суть и способ его совершения, в том числе, соблюдение налоговых обязательств, а также наличие обстоятельств, свидетельствующих о более высокой тяжести нарушения. А также поведение налогоплательщика в ходе налоговой проверки, включая его сотрудничество с налоговыми служащими, представление запрашиваемых проверяющими документов и информации, а также соблюдение процессуальных обязанностей.

Эти критерии обеспечивают равный подход к налогоплательщикам, находящимся в сопоставимых ситуациях, унификацию практики применения санкций, а также повышение прозрачности и предсказуемости процесса их индивидуализации.