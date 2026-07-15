ГНС выявила почти 770 случаев незаконного предпринимательства за июнь.

Государственная налоговая служба (ГНС) в июне выявила 769 случаев незаконной предпринимательской деятельности и выписала штрафы на общую сумму 1 280 550 леев.

Больше всего нарушений было зафиксировано в сфере торговли, передает bani.md

По данным ведомства, 624 случая выявлены в торговле, где сумма штрафов составила 1 038 350 леев. Еще 75 нарушений были обнаружены в сфере оказания услуг, за которые назначены штрафы на 136 600 леев. В сфере пассажирских перевозок в режиме такси выявлено 63 нарушения, сумма штрафов составила 98 600 леев. В сфере онлайн-торговли зафиксировано семь случаев с общей суммой штрафов 7 000 леев.

В ГНС уточнили, что проверки были направлены на выявление физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, что нарушает принципы добросовестной конкуренции и приводит к неуплате налогов.

Согласно законодательству, при выявлении незаконной предпринимательской деятельности налоговые инспекторы составляют протокол о правонарушении на основании части (1) статьи 263 Кодекса о правонарушениях. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 1 500 до 4 500 леев.

Ведомство отмечает, что контрольные мероприятия направлены на выявление и пресечение экономической деятельности, осуществляемой вне правового поля, а также на стимулирование добровольного соблюдения налогового законодательства. ГНС призывает граждан, получающих доход от предпринимательской деятельности, зарегистрировать бизнес в установленном порядке, декларировать доходы и своевременно уплачивать налоги.

Кроме того, налоговая служба рекомендует потребителям требовать кассовый чек при покупке товаров и услуг, подчеркивая, что фискализация расчетов способствует борьбе с теневой экономикой и обеспечивает честную конкуренцию на рынке.