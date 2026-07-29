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logos.press.md logologos
29 Июля 2026, 09:41
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Госучреждения перейдут на открытый отбор руководителей

Правительство намерено изменить подход к назначению руководителей и набору сотрудников государственных учреждений и ввести обязательные конкурсные процедуры для отбора директоров, их заместителей, членов советов и персонала.

Госучреждения перейдут на открытый отбор руководителей.
Госучреждения перейдут на открытый отбор руководителей.

Основная цель инициативы — перейти от разрозненной системы, когда порядок назначения в разных учреждениях регулируется по-разному, к единому механизму, основанному на открытой конкуренции, четких критериях оценки кандидатов и возможности обжалования результатов конкурса, сообщает logos-press.md

Необходимость изменений обусловлена тем, что в настоящее время часть государственных учреждений действует на основе собственных правил формирования органов управления либо не имеет детально прописанных процедур отбора. В отдельных случаях члены органов надзора назначаются непосредственно актами о создании учреждений, без проведения открытого конкурса. 

Предлагаемые правила призваны обеспечить, чтобы назначение на должности зависело от профессионального опыта, компетенций и добропорядочности кандидатов, а не от индивидуальных решений о назначении. Отбор будет осуществляться конкурсными комиссиями, а результаты конкурсов смогут быть обжалованы в установленном порядке. 

Изменения затронут значительный сегмент центральной публичной администрации: из 75 государственных учреждений, выполняющих административные функции, в 43 существуют советы с надзорными полномочиями. 

Для кандидатов на должности директоров конкурс будет предусматривать, в том числе, оценку плана развития учреждения на четырехлетний период. Такой подход должен сместить акцент с простого занятия должности на достижение конкретных управленческих целей и повышение эффективности работы учреждений. 

Для сотрудников будет установлена единая процедура приема на работу, включающая письменное испытание и собеседование. Назначение станет возможным только после проверки соответствия требованиям законодательства в сфере добропорядочности и профессиональной этики. 

Документ был рассмотрен на заседании генеральных секретарей министерств и будет вынесен на рассмотрение правительства для утверждения.

Источник
logos.press.md logologos
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