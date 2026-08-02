Госпредприятия Молдовы получили 3,35 млрд леев прибыли за 2025 год.

Из 75 действующих предприятий, входящих в портфель Агентство публичной собственности (APP), 57 получили прибыль, а 18 завершили год с убытками. Совокупная прибыль прибыльных компаний достигла примерно 3,35 млрд леев, тогда как общий объем убытков сократился до 242 млн леев, пишет bani.md

Наибольшую прибыль в 2025 году получила Moldovagaz, которая после убытка в 627,6 млн леев в 2024 году вышла на прибыль свыше 1,165 млрд леев. Вместе с тем APP уточняет, что эта прибыль не может быть распределена в виде дивидендов, поскольку у компании остаются непокрытые убытки прошлых лет в размере около 3,9 млрд леев.

Второе место занимает Международный аэропорт Кишинева, получивший почти 712 млн леев прибыли — более чем вдвое больше, чем годом ранее. Это подтверждает укрепление финансового положения предприятия после возвращения аэропорта под управление государства.

Тройку лидеров замыкает Energocom с прибылью 430,6 млн леев. Хотя показатель снизился по сравнению с предыдущим годом, компания сохранила самые высокие доходы от продаж среди предприятий портфеля — более 20,2 млрд леев.

Среди наиболее заметных финансовых улучшений также отмечается Furnizarea Energiei Electrice Nord, которая после убытка в 292,5 млн леев в 2024 году получила прибыль в размере 309 млн леев.

В свою очередь, Loteria Națională a Moldovei увеличила прибыль до 290,7 млн леев, а Moldtelecom завершил год с прибылью 137,5 млн леев.

В общей сложности пять самых прибыльных компаний заработали около 2,91 млрд леев, что составляет почти 87% прибыли всех прибыльных предприятий. На долю первых пятнадцати компаний приходится около 98% прибыли всего анализируемого портфеля.

На другом полюсе остается "Железная дорога Молдовы", которая вновь стала предприятием с самым большим убытком — почти 90 млн леев. Однако по сравнению с 2024 годом убыток сократился более чем на 232 млн леев, или примерно на 72%.

В число наиболее убыточных предприятий также вошли Arena Națională (минус 42 млн леев), CET-Nord (минус 37 млн леев), Metalferos (минус 26,8 млн леев) и издательство „Universul” (минус 25,8 млн леев).

APP также сообщает, что в 2025 году государственные предприятия и коммерческие общества с государственным капиталом перечислили в бюджет около 690 млн леев в виде дивидендов и отчислений из прибыли, полученной в 2024 году.

Наибольшие поступления обеспечили Energocom, Национальная лотерея Молдовы, Международный аэропорт Кишинева, Moldtelecom и RED Nord, на долю которых пришлось более 92% всей перечисленной суммы.

На 2026 год APP прогнозирует поступления в бюджет в размере около 770 млн леев за счет дивидендов и отчислений от прибыли.