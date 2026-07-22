Плынгэу: Сотни госпредприятий Молдовы с 2017 года фактически остались без управления.

Государство до сих пор не завершило передачу сотен предприятий, зданий и земель Агентству публичной собственности.

Более чем по половине объектов отсутствуют документы, а некоторые бумаги, как выяснила парламентская комиссия, попросту «потерялись». Об этом сообщил председатель комиссии по расследованию деятельности госпредприятий Дину Плынгэу, передает rupor.md

Решение передать государственные предприятия и акционерные общества в управление АПС приняли еще в 2015 году, а соответствующее постановление утвердили в 2017-м. Однако спустя почти десять лет значительная часть активов юридически так и не была передана.

«Государство располагает активами и компаниями, но не имеет документов на них. Абсурдно и стыдно. Идеальная ситуация для тех, у кого есть интерес», — заявил Плынгэу.

По его словам, в реестре Агентства государственных услуг до сих пор числятся несколько сотен предприятий, учредителями которых указаны министерства и другие государственные органы. При этом актов приема-передачи и полной инвентаризации имущества нет, поэтому с 2017 года эти компании фактически не находятся ни в чьем полноценном управлении.

Предприятия могли владеть зданиями и земельными участками. Часть таких объектов сейчас находится в запущенном состоянии, а некоторые, по словам депутата, могли перейти в чужие руки по заниженным ценам.

«В период с 2015 по 2017 год происходили самые крупные махинации и хищения, по сравнению с которыми история с незаслуженными зарплатами — цветочки», — утверждает Плынгэу.

Комиссия поручила АПС сопоставить данные реестра предприятий с информацией кадастра по адресам и фискальным кодам. Проверку каждой компании и принадлежавшего ей имущества пока проводят вручную.

Парламентскую комиссию создали после скандала в MoldATSA. Она расследует управление госпредприятиями, назначение руководителей, выплаты крупных зарплат и распределение должностей в административных советах.