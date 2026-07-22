theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
22 Июля 2026, 21:48
3 637
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Плынгэу: Сотни госпредприятий Молдовы с 2017 года фактически остались без управления

Государство до сих пор не завершило передачу сотен предприятий, зданий и земель Агентству публичной собственности.

Плынгэу: Сотни госпредприятий Молдовы с 2017 года фактически остались без управления.
Плынгэу: Сотни госпредприятий Молдовы с 2017 года фактически остались без управления.

Более чем по половине объектов отсутствуют документы, а некоторые бумаги, как выяснила парламентская комиссия, попросту «потерялись». Об этом сообщил председатель комиссии по расследованию деятельности госпредприятий Дину Плынгэу, передает rupor.md

Решение передать государственные предприятия и акционерные общества в управление АПС приняли еще в 2015 году, а соответствующее постановление утвердили в 2017-м. Однако спустя почти десять лет значительная часть активов юридически так и не была передана.

«Государство располагает активами и компаниями, но не имеет документов на них. Абсурдно и стыдно. Идеальная ситуация для тех, у кого есть интерес», — заявил Плынгэу.

По его словам, в реестре Агентства государственных услуг до сих пор числятся несколько сотен предприятий, учредителями которых указаны министерства и другие государственные органы. При этом актов приема-передачи и полной инвентаризации имущества нет, поэтому с 2017 года эти компании фактически не находятся ни в чьем полноценном управлении.

Предприятия могли владеть зданиями и земельными участками. Часть таких объектов сейчас находится в запущенном состоянии, а некоторые, по словам депутата, могли перейти в чужие руки по заниженным ценам.

«В период с 2015 по 2017 год происходили самые крупные махинации и хищения, по сравнению с которыми история с незаслуженными зарплатами — цветочки», — утверждает Плынгэу.

Комиссия поручила АПС сопоставить данные реестра предприятий с информацией кадастра по адресам и фискальным кодам. Проверку каждой компании и принадлежавшего ей имущества пока проводят вручную.

Парламентскую комиссию создали после скандала в MoldATSA. Она расследует управление госпредприятиями, назначение руководителей, выплаты крупных зарплат и распределение должностей в административных советах.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте