Головатюк: Денег в капитал Молдовы приходит меньше, а уходит больше.

Финансовый аналитик Владимир Головатюк прокомментировал в соцсетях последние данные статистики об иностранных вложениях в Молдове.

Он отметил, что приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в январе-марте сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на ¼ – со $163 млн до $123 млн, передает infotag.md

Головатюк обратил внимание, что при этом, отток ПИИ вырос с 36 млн. до 48 млн., то есть чистый приток инвестиций составил $75 млн против $127 млн. год назад.

«Приток ПИИ сократился по всем компонентам: в капитал на 41%, реинвестированная прибыль на 28% и долговые инструменты, как правило, от материнских компаний, на 11%. Наиболее соответствует понятию инвестиций это вложения в капитал. Мало того, что они сократились, так ещё их доля в общем объеме ПИИ составила 7% – $9 млн из $ 123 млн», - отметил эксперт.

По его словам, «для страны в целом это, мягко говоря, ничего».

«При этом, отток ранее инвестированного капитала составил $17 млн. Опять же, мало того, что инвестиции в капитал сократились, так еще и отток капитала увеличился в 3,5 раза – с $5 млн в первом квартале 2025 г. до $17 млн сейчас. Что же получается? Денег в капитал приходит меньше, а уходит больше», - заключил Головатюк, сыронизировав: «Да, хороши же у нас результаты по привлечению инвестиций».