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Infotag.md logoInfotag
26 Июля 2026, 12:45
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Головатюк: Рост поступлений валюты населению из-за рубежа в июне продолжился

Об этом сообщил в соцсетях финансовый аналитик Владимир Головатюк, комментируя последние данные Национального банка.

Головатюк: Рост поступлений валюты населению из-за рубежа в июне продолжился.
Головатюк: Рост поступлений валюты населению из-за рубежа в июне продолжился.

Рост поступлений валюты населению Молдовы из-за рубежа в июне продолжился, и по сравнению с первым месяцем лета 2025 г.  увеличился на 28%, составив в эквиваленте $181 млн, - отметил Головатюк, пишет infotag.md

По его словам, за шесть месяцев поступило почти $967 млн., что превысило поступления годом ранее на 25%. Основной рост произошел по евро - на 29% до $809 млн., а в долларах США -  на 9% - до $159 млн.

Тем самым, как считает эксперт, факты не подтверждают заявления некоторых политиков о сужении этого канала поступлений валюты в страну.

«Несмотря на спады в отдельные периоды в результате различных проблем, региональных или в странах пребывания молдавских граждан, объем поступлений растет. За 10 лет, то есть по сравнению первым полугодием 2016 г. объем поступлений вырос в 1.9 раза, в том числе  в евро – в 4,4 раза», - резюмировал Головатюк.

Источник
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