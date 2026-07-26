Головатюк: Рост поступлений валюты населению из-за рубежа в июне продолжился.

Об этом сообщил в соцсетях финансовый аналитик Владимир Головатюк, комментируя последние данные Национального банка.

Рост поступлений валюты населению Молдовы из-за рубежа в июне продолжился, и по сравнению с первым месяцем лета 2025 г. увеличился на 28%, составив в эквиваленте $181 млн, - отметил Головатюк, пишет infotag.md

По его словам, за шесть месяцев поступило почти $967 млн., что превысило поступления годом ранее на 25%. Основной рост произошел по евро - на 29% до $809 млн., а в долларах США - на 9% - до $159 млн.

Тем самым, как считает эксперт, факты не подтверждают заявления некоторых политиков о сужении этого канала поступлений валюты в страну.

«Несмотря на спады в отдельные периоды в результате различных проблем, региональных или в странах пребывания молдавских граждан, объем поступлений растет. За 10 лет, то есть по сравнению первым полугодием 2016 г. объем поступлений вырос в 1.9 раза, в том числе в евро – в 4,4 раза», - резюмировал Головатюк.