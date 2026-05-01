noi.md
24 Мая 2026, 08:25
Головатюк: Кризис в строительной отрасли не преодолён

В Молдове объем строительных работ в I квартале 2026 г., в сравнении с соответствующим периодом 2025 г., сократился на 12%.

По данным Национального бюро статистики, в том числе, по новому строительству зарегистрирован спад на 7%, по капремонту – на 24%, по инженерным сооружениям - на 6%, а по производственным зданиям – на 28%, передает noi.md

Вместе с тем, объем жилищного строительства вырос на 2,8%. Рынок недвижимости Кишинёва переживает резкое падение числа сделок.

Как отметил доктор экономических наук Владимир Головатюк, несмотря на этот рост строительства жилья в I квартале 2026 г. был ниже объемов I квартала 2021 г. на 43%. 

Общий объем строительных работ в I квартале 2026 г. был ниже объемов I квартала 2021 года на 17%, в том числе, по новому строительству на 32%. 

«В силу этого, можно утверждать, что кризис в отрасли не преодолён. За 5 лет не удалось компенсировать спад в строительстве, особенно в строительстве жилья, произошедший в 2022-24 гг.», - отметил Владимир Головатюк.

Источник
noi.md
