ГНС собрала более 51 млрд леев в бюджет за семь месяцев 2026 года.

Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила, что за январь – июль 2026 года обеспечила поступления в Национальный публичный бюджет в размере 51,4 млрд леев.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли почти на 5 млрд леев, или на 10,9%, передает nordnews.md

По данным ведомства, в государственный бюджет поступило 21,1 млрд леев, что на 12% больше, чем за первые семь месяцев 2025 года.

Поступления в местные бюджеты составили 6,1 млрд леев, увеличившись на 11,3% в годовом выражении.

В бюджет государственного социального страхования было перечислено 18 млрд леев — на 1,6 млрд леев, или на 9,7%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь, в фонды обязательного медицинского страхования поступило 6,1 млрд леев, что на 10,2% превышает показатель за январь–июль 2025 года.