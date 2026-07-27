В Молдове дефицит бюджета вырос более чем на 21% за полгода.

Дефицит государственного бюджета Молдовы достиг 9,2 млрд леев, что составляет около 5% ВВП. В январе–июне 2025 года этот показатель составлял около 4% ВВП.

Согласно данным Министерства финансов, за первые шесть месяцев 2026 года доходы госбюджета составили 37,03 млрд леев, увеличившись лишь на 0,7% — примерно на 270 млн леев, сообщает mold-street.com

Незначительный рост доходов объясняется, в частности, резким сокращением внешних грантов. За первые шесть месяцев этого года их объем уменьшился примерно в 7,5 раза — до 370 млн леев против более чем 2,13 млрд леев за тот же период прошлого года.

При этом поступления от налогов и сборов выросли примерно на 9% и достигли 34,5 млрд леев. В частности, доходы от НДС увеличились на 9%, поступления от подоходного налога — почти на 11%, а социальные и медицинские взносы выросли примерно на 10%.

Рост поступлений от НДС объясняется значительным подорожанием импортируемых нефтепродуктов, а также мерами по укреплению налоговой системы. Увеличение социальных взносов свидетельствует также о росте заработных плат.

Расходы государственного бюджета за этот период выросли на 4,2% и составили около 46,2 млрд леев. Самая большая часть средств была направлена на социальную защиту — около 29,8% бюджета, образование — 25,3%, и специальные службы — 14,7%.

Наибольший рост расходов зафиксирован в сфере специальных служб — на 22,6%. Также увеличились расходы на экономику — на 9%, и образование — на 7,7%.

В то же время расходы на оборону сократились примерно на 11%, а расходы на социальную защиту уменьшились почти на 6%.

Таким образом, дефицит государственного бюджета за первые шесть месяцев 2026 года составил около 9,21 млрд леев — более чем на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда он составлял около 7,61 млрд леев.

Отмечается, что новый премьер-министр Василе Тофан выразил обеспокоенность «огромным» бюджетным дефицитом, который в этом году планируется на уровне 20,9 млрд леев, или 5,4% ВВП.

Выступая в парламенте при представлении программы правительства, Василе Тофан заявил, что «до 2029 года дефицит бюджета по отношению к ВВП должен быть сокращен как минимум на два процентных пункта по сравнению с уровнем 2026 года. Налоговые поступления по отношению к ВВП должны вырасти как минимум на два процентных пункта».