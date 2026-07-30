Главным экспортным товаром Молдовы в Румынию стали изолированные провода.

По случаю первого зарубежного визита премьер-министра Василе Тофана в Бухарест портал Mold-Street опубликовал обзор основных товаров, которые республика экспортирует на румынский рынок, а также продукции, импортируемой из Румынии.

В четверг, 30 июля, Василе Тофан совершает свой первый зарубежный визит в Бухарест. В ходе поездки он встретится с премьер-министром Румынии Илие Боложаном, чтобы обсудить стратегические проекты, представляющие общий интерес и напрямую затрагивающие жителей обоих берегов Прута, экономическое сотрудничество и вопросы региональной безопасности, сообщает Mold-Street.

Также Тофан проведет встречи с президентом Румынии Никушором Даном, руководством румынского парламента и представителями Клуба бессарабских предпринимателей. Основной темой переговоров станут привлечение инвестиций и поддержка деловой среды.

Асимметричная динамика торговли

Согласно статистическим данным и открытым отчетам, Румыния уже почти десять лет остается главным торговым партнером Республики Молдова и одним из крупнейших инвесторов в ее экономику.

В прошлом году объем двусторонней торговли достиг примерно 3,9 млрд евро, что на 15% больше, чем в 2024 году, когда товарооборот составлял 3,39 млрд евро. Это подтверждает тенденцию к активному развитию экономических связей.

Однако динамика торговли остается неравномерной. Экспорт из Румынии в Молдову вырос на 28,4% — с 2,26 до 2,9 млрд евро.

В то же время экспорт молдавских товаров в Румынию сократился на 11,6% — с 1,13 млрд евро до менее чем одного миллиарда. Такие данные приведены в исследовании рынка Export Vision – România 2026, подготовленном Инвестиционным агентством совместно с Gateway & Partners Moldova.

В результате положительное для Румынии сальдо торгового баланса выросло примерно до 1,9 млрд евро, увеличившись за один год на 68,5%. Это делает Молдову одной из стран, в торговле с которыми Румыния имеет один из крупнейших профицитов.

Главной причиной стал рост импорта энергоресурсов — нефтепродуктов, газа и электроэнергии, доля которых достигла 56,7% и превысила 1,6 млрд евро. Так, импорт газа в прошлом году увеличился в 3,2 раза — до 605,3 млн евро, а импорт электроэнергии — в 3,4 раза, до 336 млн евро. Именно эти поставки стали основным фактором роста торгового дефицита в 2025 году.

Помимо энергоресурсов, Румыния экспортирует в Молдову изолированные электрические кабели и проводники на сумму 76,2 млн евро, автомобильные комплектующие — на 39,3 млн евро, легковые автомобили — на 36,4 млн евро, лекарственные препараты — на 34,1 млн евро, металлические конструкции — на 25,9 млн евро, хлебобулочные и кондитерские изделия — на 15,7 млн евро, минеральные удобрения — на 15,6 млн евро, игрушки — на 14,9 млн евро и другую продукцию.

Что Молдова экспортирует в Румынию

По данным статистики и отчетов государственных учреждений, проанализированных Mold-Street, крупнейшей статьей молдавского экспорта в Румынию в прошлом году стали изолированные провода, кабели и электрические проводники, включая коаксиальные, на сумму 188,19 млн евро. На их долю пришлось почти 20% всего экспорта.

Далее следуют семена подсолнечника — 112,13 млн евро, семена рапса — 53,86 млн евро, горячекатаные прутки и стержни из нелегированной стали — 44,32 млн евро, а также стулья и их комплектующие — 41,29 млн евро.

Кроме того, Молдова экспортировала в Румынию вина из свежего винограда, включая крепленые вина и виноградное сусло, на сумму 39,27 млн евро, мебель и ее части — на 28,32 млн евро, пшеницу и меслин — на 28,24 млн евро, стеклянные бутыли, бутылки, банки, ампулы и другую стеклянную тару — на 26,99 млн евро.