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rupor.md logorupor
1 Августа 2026, 20:00
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Главной уязвимостью аэропорта является не терминал, а состояние главной взлетной полосы

Взлетная полоса аэропорта Кишинева требует срочного ремонта.

Главной уязвимостью аэропорта является не терминал, а состояние главной взлетной полосы.
Главной уязвимостью аэропорта является не терминал, а состояние главной взлетной полосы.

Об этом сообщает bani.md со ссылкой на аналитический материал специализированной страницы Runway 08, авторы которого указывают на игнорирование проблемы со стороны руководства, передает rupor.md

Полоса 08/26 была построена в 1986 году и в текущем году отмечает свое 40-летие при изначальном сроке эксплуатации в 20 лет. В публикации подчеркивается, что изношенный объект создает угрозу безопасности полетов, оставаясь проблемой, которую менеджмент аэропорта продолжает упускать из виду.

Первые реабилитационные работы начались лишь в 2017 году, когда было восстановлено около 580 метров из 3 590 метров полосы. Чтобы избежать остановки рейсов, аэропорт задействовал второстепенную полосу 09/27 на базе старой рулежной дорожки, однако она задумывалась как временное решение и работает с ограничениями для авиакомпаний.

Полномасштабная модернизация полосы 08/26 срывалась дважды: сначала в 2020 году из-за пандемии COVID-19, а затем в 2022 году после вторжения России в Украину и закрытия воздушного пространства Молдовы. После возвращения аэропорта под государственное управление и возобновления трафика приоритеты сместились на расширение терминала, грузовой хаб в Маркулештах и железнодорожные проекты, в то время как ремонт главной полосы продолжает откладываться.

«Когда возобновится ремонт полосы 08/26, мы не знаем. Достоверно лишь то, что в настоящее время приоритеты, судя по всему, отдаются чему угодно, но только не критически важной инфраструктуре», — констатируют авторы анализа.

Главной уязвимостью аэропорта является не терминал, а состояние главной взлетной полосы

Главной уязвимостью аэропорта является не терминал, а состояние главной взлетной полосы

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Источник
rupor.md logorupor
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