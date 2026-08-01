Главной уязвимостью аэропорта является не терминал, а состояние главной взлетной полосы.

Взлетная полоса аэропорта Кишинева требует срочного ремонта.

Об этом сообщает bani.md со ссылкой на аналитический материал специализированной страницы Runway 08, авторы которого указывают на игнорирование проблемы со стороны руководства, передает rupor.md

Полоса 08/26 была построена в 1986 году и в текущем году отмечает свое 40-летие при изначальном сроке эксплуатации в 20 лет. В публикации подчеркивается, что изношенный объект создает угрозу безопасности полетов, оставаясь проблемой, которую менеджмент аэропорта продолжает упускать из виду.

Первые реабилитационные работы начались лишь в 2017 году, когда было восстановлено около 580 метров из 3 590 метров полосы. Чтобы избежать остановки рейсов, аэропорт задействовал второстепенную полосу 09/27 на базе старой рулежной дорожки, однако она задумывалась как временное решение и работает с ограничениями для авиакомпаний.

Полномасштабная модернизация полосы 08/26 срывалась дважды: сначала в 2020 году из-за пандемии COVID-19, а затем в 2022 году после вторжения России в Украину и закрытия воздушного пространства Молдовы. После возвращения аэропорта под государственное управление и возобновления трафика приоритеты сместились на расширение терминала, грузовой хаб в Маркулештах и железнодорожные проекты, в то время как ремонт главной полосы продолжает откладываться.

«Когда возобновится ремонт полосы 08/26, мы не знаем. Достоверно лишь то, что в настоящее время приоритеты, судя по всему, отдаются чему угодно, но только не критически важной инфраструктуре», — констатируют авторы анализа.