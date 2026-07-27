Глава Moldovagaz: Мы распределяем почти в 4 раза меньше газа по той же сети.

Вадим Чебан заявил, что проблема тарифов на распределение газа связана не с их размером, а с особенностями рынка: компания обслуживает одну из самых протяженных сетей в расчете на количество потребителей.

По словам Чебана, действующий тариф на распределение газа в Молдове значительно ниже того уровня, который получился бы при применении методологии, используемой в Румынии, сообщает bani.md

В опубликованном в социальных сетях анализе глава Moldovagaz сравнил показатели операторов газораспределительных сетей компании с крупнейшим оператором в Румынии — Distrigaz Sud Rețele.

Согласно приведенным данным, операторы Moldovagaz управляют сетью протяженностью 25 093 километра, что сопоставимо с румынской сетью Distrigaz Sud Rețele — 24 400 километров. При этом в Молдове обслуживается лишь 819 100 потребителей, тогда как в Румынии — около 2,37 миллиона.

Годовой объем распределенного газа в Молдове составляет 887 млн кубометров — почти в 3,7 раза меньше, чем у румынского оператора, который распределяет 3,27 млрд кубометров газа.

Экономические различия, по словам Чебана, еще более значительные. Инвестиционные возможности операторов Moldovagaz составляют 180,3 млн леев, тогда как у Distrigaz Sud Rețele — более 2,1 млрд леев. Оборот молдавской компании также примерно в четыре раза ниже.

«Чтобы обслуживать такое же количество потребителей, операторы Moldovagaz используют почти в три раза больше инфраструктуры, что приводит к более высоким затратам на эксплуатацию, техническое обслуживание и требует большего количества сотрудников», — заявил Вадим Чебан.

Он также отметил, что если бы тариф на распределение газа в Молдове рассчитывался по той же методологии, что и в Румынии, он составил бы 9623 лея за тысячу кубометров. Это на 93,5% больше нынешнего тарифа в 4974 лея.

По словам главы Moldovagaz, сравнительный анализ показывает эффективность работы компании, которая поддерживает и модернизирует инфраструктуру, сопоставимую по протяженности с румынской, несмотря на значительно меньшие доходы и инвестиционные ресурсы.

«Представляю этот сравнительный анализ как доказательство эффективности и компетентности команды группы Moldovagaz. Мы постоянно ищем опыт и настаиваем на применении лучших практик, которые выявляем», — заключил Вадим Чебан.