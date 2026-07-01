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bani.md logobani
25 Июля 2026, 08:00
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Повышение тарифа на газ может повлечь за собой и подорожание отопления

Об этом заявил исполняющий обязанности директора Energocom Евгений Бузату.

Повышение тарифа на газ может повлечь за собой и подорожание отопления.
Повышение тарифа на газ может повлечь за собой и подорожание отопления.

Заявление прозвучало в интервью NewsMaker, пишет bani.md

Отвечая на вопрос, приведут ли новые тарифы на газ к увеличению счетов за централизованное отопление, Бузату ответил утвердительно.

«Я думаю, что да», — заявил глава Energocom.

По его словам, с 1 апреля 2026 года крупные потребители больше не пользуются регулируемым тарифом на газ и обязаны закупать топливо на свободном рынке.

«Крупные потребители больше не являются получателями регулируемого тарифа. Они покупают газ на свободном рынке. В нынешних условиях цена на свободном рынке уже давно превышает регулируемый тариф в размере 13,35 лея, поскольку свободный рынок развивается в соответствии с котировками TTF», — пояснил Бузату.

Глава Energocom уточнил, что материнская компания не поставляет газ напрямую производителям тепловой энергии, однако дочерняя компания Energocom Trading участвует в проводимых ими тендерах.

По словам Бузату, компания поставляла газ для Termoelectrica в апреле, не осуществляла поставки в мае, июне и июле, а возобновит их в августе и, вероятнее всего, также в октябре и ноябре.

«Они проводят тендеры, и тот, кто их выигрывает, поставляет газ», — пояснил директор Energocom, подчеркнув, что закупки осуществляются по итогам конкурентных процедур.

В Кишиневе для потребителей, обслуживаемых Termoelectrica, тариф на тепловую энергию составляет 2020 леев за Гкал. Он был снижен с 2510 леев за Гкал на 19,5% 12 февраля 2026 года.

15 июля Energocom обратился в НАРЭ с просьбой повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей на 45,2% — до 20,93 лея за кубометр. Однако НАРЭ предложило более низкий тариф — 20,30 лея за кубометр, что на 60 банов меньше.

Источник
bani.md logobani
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