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rupor.md logorupor
6 Июля 2026, 15:16
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НАРЭ упрощает процедуру импорта газа для поставщиков

Как сообщило минэнергетики, предложенные поправки к Кодексу газовых сетей позволят компаниям быстрее резервировать мощности на границе и делиться ими с другими поставщиками.

НАРЭ упрощает процедуру импорта газа для поставщиков.
НАРЭ упрощает процедуру импорта газа для поставщиков.

В ведомстве уточнили, что новые механизмы полностью соответствуют европейским стандартам и станут обязательными с 5 августа 2026 года. Сейчас проект поправок выставлен на публичные консультации, пишет rupor.md

Реформа предусматривает два ключевых изменения для импортеров:

  • Единое бронирование на границе. Вводится понятие «агрегированной мощности». Это позволит компаниям за одну операцию оформлять транзит газа как на выходе из соседней страны, так и на входе в Молдову. Раньше эти процедуры проходили раздельно, из-за чего случались сбои: одну бронь система одобряла, а вторую могла отклонить.
  • Передача права на прокачку. Компании, которые забронировали трубу, но не используют её на полную мощность, смогут временно передавать право пользования другим поставщикам. При этом финансовые обязательства по оплате брони остаются на первоначальном владельце. Это снизит барьеры для работы компаний, которые действуют только в одной юрисдикции.

По заявлению министерства энергетики, нововведения помогут Молдове эффективнее использовать точки подключения к сетям соседних государств и быстрее интегрироваться в единый газовый рынок ЕС. Для конечных потребителей, как считают в ведомстве, это означает рост конкуренции среди поставщиков и более надежные поставки голубого топлива.

Источник
rupor.md logorupor
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