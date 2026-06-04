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noi.md logonoi
4 Июня 2026, 20:44
1 206
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Чебан: Завершен процесса отбора кандидатов на должности директоров ООО

Исполняющий обязанности главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил об этом в своем Телеграм-канале.

Чебан: Завершен процесса отбора кандидатов на должности директоров ООО.
Чебан: Завершен процесса отбора кандидатов на должности директоров ООО.

АО Moldovagaz сообщило о завершении процесса отбора кандидатов на должности директоров обществ с ограниченной ответственностью (ООО) группы, передает noi.md

Как отмечается в сообщении компании, в соответствии с пунктом 32 Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору кандидатов на должность директора зависимых обществ Группы Moldovagaz, Комиссия представляет отобранных кандидатов на утверждение Правлению АО Moldovagaz на основании Закона № 135/2007.

 При этом, согласно пункту 31 Положения, о полученных результатах каждый участник конкурса будет уведомлен индивидуально по электронной почте, указанной в представленном пакете документов. 

После утверждения Правлением окончательные результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте АО Moldovagaz.

Источник
noi.md logonoi
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