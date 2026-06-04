Чебан: Завершен процесса отбора кандидатов на должности директоров ООО.

АО Moldovagaz сообщило о завершении процесса отбора кандидатов на должности директоров обществ с ограниченной ответственностью (ООО) группы, передает noi.md

Как отмечается в сообщении компании, в соответствии с пунктом 32 Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору кандидатов на должность директора зависимых обществ Группы Moldovagaz, Комиссия представляет отобранных кандидатов на утверждение Правлению АО Moldovagaz на основании Закона № 135/2007.

При этом, согласно пункту 31 Положения, о полученных результатах каждый участник конкурса будет уведомлен индивидуально по электронной почте, указанной в представленном пакете документов.

После утверждения Правлением окончательные результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте АО Moldovagaz.