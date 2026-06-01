В Кишиневе модернизируют систему отопления: жильцы смогут экономить до 30% на счетах.

В рамках этой программы большую часть многоэтажек переведут на современную систему распределения тепла и установят тысячи индивидуальных теплопунктов, сообщает министерство энергетики, передает rupor.md

Сейчас, как отмечают в ведомстве, большинство жилых домов, подключенных к централизованному отоплению, все еще используют старые вертикальные системы распределения, которые были спроектированы в советский период.

Главная проблема таких систем заключается в том, что они не позволяют регулировать температуру тепла в отдельной квартире или точно отслеживать, сколько именно энергии потратили жильцы. Из-за этого плата за отопление до сих пор рассчитывается на основе общего потребления всего дома, что приводит к неэффективному распределению ресурсов и завышенным суммам в платежках.

Чтобы решить эту проблему, минэнерго начинает модернизацию городской инфраструктуры. Проект предусматривает перевод 60% многоэтажек Кишинева на горизонтальную систему распределения теплоносителя, которая считается намного более эффективной. Кроме того, в 88% жилых домов столицы установят 2 510 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), что позволит точечно и правильно распределять тепловую энергию в зависимости от потребностей конкретного здания. За счет снижения потерь тепла граждане смогут экономить до 30% на оплате счетов за отопление.

Помимо модернизации внутренних систем, в рамках программы планируется реализовать 57 пилотных проектов. Они будут направлены на полную теплоизоляцию выбранных жилых домов и восстановление первичных тепловых сетей, что позволит комплексно обновить изношенную коммунальную инфраструктуру города.