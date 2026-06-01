Гаврилицэ: Изменения в налоге на энергию вступят в силу после окончания холодного сезона.

Любые изменения в области налогообложения энергоресурсов будут введены в действие только после окончания отопительного сезона, и гражданам не стоит бояться повышения счетов этой зимой.

Такие заверения дал министр финансов Андриан Гаврилицэ в контексте того, что проект бюджетно-фискальной политики предусматривает применение стандартной ставки НДС в размере 20% для энергоресурсов, включая природный газ, электроэнергию и тепловую энергию, сообщает ipn.md

«С 1 января никто ничего не почувствует. Счета за электроэнергию, природный газ или тепловую энергию не изменятся. Любые изменения, касающиеся энергетической составляющей, вступят в силу после окончания отопительного сезона. Пусть никто не беспокоится о зиме», — заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ в эфире программы «În context» на общественном телеканале.

По словам Гаврилицы, власти намерены смягчить последствия новых мер с помощью механизма компенсаций, чтобы большинство населения не ощутило возможного повышения цен.

«У нас есть опыт компенсаций, которые являются чрезвычайно простым инструментом для поглощения любого повышения тарифов. Я предложил своим коллегам, чтобы 80% населения не почувствовали никаких изменений, поскольку у Правительства есть необходимый инструмент для компенсации любого введения НДС в счета, за исключением случаев чрезмерного потребления или чрезмерно высоких доходов. В свою очередь, дополнительные доходы могут помочь более бедным семьям», — также сказал Андриан Гаврилицэ.

Чиновник пояснил, что применение стандартной ставки НДС к энергоресурсам не направлено на увеличение стоимости счетов для обычных потребителей, а на создание дополнительных ресурсов для поддержки уязвимых домохозяйств.

«Применение НДС к энергоресурсам создаёт дополнительный инструмент для поддержки большинства семей. Это не означает, что счета за электроэнергию станут дороже для среднего гражданина», — отметил министр финансов.