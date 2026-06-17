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rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 13:56
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Гаврилицэ: Граждане, по сути, не должны проиграть после налоговой реформы

Предложенные изменения в законодательстве не увеличат общее налоговое бремя на население, а возможные подорожания из-за пересмотра ставок НДС будут компенсированы государством.

Гаврилицэ о налоговой реформ: Граждане, по сути, не должны реально проиграть.
Гаврилицэ о налоговой реформ: Граждане, по сути, не должны реально проиграть.

Об этом сообщил министр финансов Андриан Гаврилицэ, комментируя планы ведомства на 2027 год, передает rupor.md

По словам главы министерства, обсуждения вокруг налога на добавленную стоимость не затрагивают базовые тарифы, поскольку стандартная ставка НДС в Молдове уже сейчас составляет 20%. «Когда мы говорим об НДС, мы говорим только о некоторых сниженных ставках, потому что стандартная ставка в Республике Молдова составляет 20%. Мы обсуждаем некоторые сниженные ставки, которые применялись до сих пор», — пояснил Андриан Гаврилицэ.

Глава ведомства подчеркнул, что реформа носит комплексный характер: параллельно с пересмотром НДС планируется снизить прямое налоговое бремя на заработную плату и ввести дополнительные льготы для населения. Главной задачей министерства остается защита интересов жителей страны. 

«Наша цель — чтобы граждане не пострадали. Подавляющее большинство граждан, по сути, не должны реально проиграть в результате этой реформы», — заявил министр финансов.

В тех сферах, где выравнивание ставок НДС до общепринятых 20% все же спровоцирует рост розничных цен, правительство задействует механизмы социальной поддержки. Как уточнил Андриан Гаврилица, негативный эффект для людей планируется полностью нивелировать. 

«Там, где могут возникнуть определенные корректировки цен, по нашим оценкам, выплачиваемые пособия должны покрыть это воздействие для абсолютного большинства населения», — заверил чиновник.

Источник
rupor.md logorupor
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