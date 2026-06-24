Андриан Гаврилицэ: Налогов на продажу основного жилья и семейные торжества не будет.

Министерство финансов намерено скорректировать ряд налоговых предложений, вызвавших общественные дискуссии.

В частности, продажа основного жилья не будет облагаться налогом. Об этом сообщил министр финансов Андриан Гаврилицэ после недели консультаций по проекту налоговой политики, сообщает realitatea.md

По словам министра, власти внесут несколько уточнений, в том числе касающихся денежных сумм, полученных на свадьбах и других семейных торжествах.

«Необходимо чётко разъяснить, что продажа основного жилья или другого жилья для семьи не будет облагаться налогом. Есть также вопросы, связанные с налогообложением церемоний и свадеб, и в этой части мы внесём соответствующие корректировки», — заявил Гаврилица.

Чиновник пояснил, что целью предложенных мер никогда не было налогообложение семейных мероприятий, а борьба со случаями, когда определённые доходы оформляются как подарки или пожертвования для уклонения от уплаты налогов.

«Наша цель заключалась скорее в предотвращении ситуации, когда деньги просто декларируются как пожертвования», — отметил министр.

Он признал, что первоначальные формулировки были восприняты неоднозначно и вызвали обеспокоенность среди населения.

В настоящее время власти рассматривают возможность существенного увеличения предложенного лимита либо полного отказа от него.

«Семейная жизнь и семейные мероприятия никоим образом не пострадают», — заверил Андриан Гаврилицэ.