Финансовое положение Metalferos продолжает ухудшаться.

В прошлом году предприятие, контролируемое государством, получило оборот в 437,76 млн леев — примерно на 59% больше, чем в 2024 году, однако этот показатель всё ещё значительно ниже результатов 4–5-летней давности, сообщает Mold-Street.

В то же время убытки в 2025 году составили около 26,8 млн леев, увеличившись более чем на 3 млн леев по сравнению с 2024 годом. Данные показывают, что последний раз компания получала прибыль в 2021 году, и уже четыре года не выплачивает дивиденды государству, а накопленные убытки за 2022–2025 годы превысили 105 млн леев. При этом активы компании всё ещё превышают сумму убытков.

Руководство Metalferos оценивает текущую ситуацию как "существенную проблему, которая серьёзно ставит под сомнение способность компании продолжать деятельность".

Ранее администрация компании заявляла о поиске новых рынков сбыта, при этом основными направлениями для экспорта металлолома назывались Турция и металлургический завод в Рыбнице (MMZ), а для цветных металлов — Румыния и другие страны ЕС, Турция и Украина.

В 2024 году Министерство экономического развития и цифровизации продвигало спорную инициативу о введении фискальной монополии на экспорт чёрных и цветных металлов через Metalferos. Однако эта инициатива не получила поддержки и была раскритикована экспертами и государственными структурами. В частности, Совет по конкуренции заявил, что такой статус приведёт к устранению конкуренции и закрытию рынка для других компаний.

Также стресс-тест компании показал, что Metalferos сталкивается с устойчивыми финансовыми и операционными трудностями.

По результатам анализа Министерство финансов отметило, что рентабельность предприятия находится на уровне стресса. В ведомстве подчеркнули, что как в базовом, так и в стрессовом сценарии компания остаётся в устойчиво убыточной позиции.

Кроме того, прогнозы указывают на продолжение отрицательной прибыльности в будущем из-за снижения маржи и роста финансовых расходов. В случае отсутствия докапитализации или стратегии восстановления финансовое положение компании может продолжить ухудшаться.

Профиль Metalferos SA

Основана в июле 1995 года.

Уставной капитал — 3 590 420 леев.

Основной акционер: Агентство публичной собственности — 78,28%.

Также акционер — Алла Волк (5,13%).

Администратор — Петру Бондарь.