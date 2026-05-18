Минсельхоз о заявлении фермеров: Правительство остается открытым к диалогу.

В ответе пресс-служба ведомства уточнила, что правительство внимательно следит за ситуацией в аграрном секторе и понимает трудности, с которыми сталкиваются микро, малые и средние фермеры, пострадавшие в последние годы от нескольких региональных и экономических кризисов, передает rupor.md

В министерстве считают, что долгосрочные решения должны вырабатываться совместно с сельхозпроизводителями и партнерами по развитию.

«Что касается требований, выдвинутых ассоциацией „Сила фермеров“, уточняем следующее. Привлечение европейских фондов для поддержки аграрного сектора остается постоянной темой переговоров с внешними партнерами. В контексте будущей европейской финансовой рамки на 2028–2034 годы рассматриваются формулы, которые позволили бы Республике Молдова получить доступ к расширенным механизмам поддержки сельского хозяйства.

С 11 мая 2026 года открыт прием заявок на частичную компенсацию акцизов на дизельное топливо, приобретенное сельхозпроизводителями в период с 1 марта по 31 мая 2026 года. Для этой цели правительство выделило 110 миллионов леев из Резервного фонда. Поддержка на одного получателя может достигать 200 тысяч леев.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности готовит новый механизм поддержки для закупки удобрений и средств защиты растений. Инструмент будет администрироваться ADMA и позволит сельхозпроизводителям оплачивать при покупке только 15 процентов стоимости продукции. Оставшаяся сумма должна будет быть выплачена в срок до 12 месяцев. Запуск механизма запланирован на август 2026 года.

Параллельно программа „Механизм кредитования в сельском хозяйстве“ была расширена за счет компонента „Оборотный капитал в сельском хозяйстве“. Он предоставляет фермерам доступ к финансированию в размере до 500 тысяч леев, с фиксированной процентной ставкой 5,1 процента годовых и сроком погашения до 5 лет.

Правительство также изменило механизм возмещения НДС для сельхозпроизводителей. За налоговые периоды с марта по декабрь 2026 года фермеры смогут запрашивать возмещение до 200 тысяч леев в месяц на упрощенных и более доступных условиях для малых и средних хозяйств», — говорится в реакции.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства также отмечает, что недавно из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности были выделены 50 миллионов леев на поддержку фермеров, пострадавших из-за потери урожая кукурузы и подсолнечника. Кроме того, по данным ведомства, на этой неделе министр финансов должен провести обсуждения с представителями сельхозпроизводителей по вопросу налоговой политики.

«Что касается прямых выплат за гектар, Республика Молдова продолжает гармонизацию аграрной политики с практиками Европейского союза. С 2027 года будет запущен прием заявок на выплаты за площадь в отдельных приоритетных секторах, а затем механизм будет постепенно расширен и на другие культуры.

Наш приоритет состоит в том, чтобы обеспечить благоприятные условия для развития и конкурентоспособности аграрного сектора, в том числе за счет внедрения постоянных и предсказуемых механизмов поддержки отрасли. Правительство уважает право на собрания и мирный протест и выражает готовность продолжить диалог с представителями сельхозпроизводителей для поиска сбалансированных, устойчивых решений, совместимых с имеющимися ресурсами государства», — подчеркнули представители министерства.

Аграрии объявили о предупредительном протесте у здания правительства 27 мая. До этого члены ассоциации «Сила фермеров» намерены провести несколько встреч в регионах, чтобы обсудить с фермерами проблемы, поднятые в письме, направленном руководству страны 27 апреля. В ассоциации утверждают, что власти не выполняют их требования.