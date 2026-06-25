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radiomoldova.md logoradiomoldova
25 Июня 2026, 21:54
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Фермеры решили приостановить протесты

Фермеры в Молдове решили приостановить протестные акции и убрать сельскохозяйственную технику с дорог после переговоров в парламенте.

Фермеры решили приостановить протесты.
Фермеры решили приостановить протесты.

Депутат партии «Наш Партия» и председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Сергей Иванов сообщил, что решение о приостановке протестов было принято после встречи в парламенте с председателем законодательного органа Игорем Гросу, передает radiomoldova.md

По его словам, представители фермеров получили сигнал о том, что предложение о повышении НДС может быть пересмотрено.

«После встречи с господином Гросу на уровне парламента мы получили сигнал от представителей фермеров о готовности рассмотреть возможность того, чтобы бюджетно-налоговая политика не была принята с НДС 20%. Это радостный факт», — заявил Иванов.

Он также отметил, что аграрии решили вернуться к работе в полях и не создавать неудобств для граждан, однако протесты могут возобновиться в случае невыполнения договорённостей со стороны властей.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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