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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Июня 2026, 16:02
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Еврокомиссия вложит 1,1 млрд евро в транспортную сеть ЕС, включая Украину и Молдову

Европейская комиссия объявила конкурс предложений на сумму 1,1 млрд евро для развития и модернизации транспортной инфраструктуры трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T), в которую будут включены Украина и Молдова.

Еврокомиссия вложит 1,1 млрд евро в транспортную сеть ЕС, включая Украину и Молдову.
Еврокомиссия вложит 1,1 млрд евро в транспортную сеть ЕС, включая Украину и Молдову.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен в понедельник, 22 июня.

ЕС выделит 1,1 млрд евро на новую транспортную инфраструктуру, к которой присоединят Украину и Молдову.

"Мы объявили конкурс предложений на сумму более 1 млрд евро для модернизации транспортной сети ЕС... Украина и Молдова также включены в этот конкурс, что отражает углубление их транспортных связей с Европейским союзом", – сообщила Итконен.

Проекты, по ее словам, будут включать план развития скоростных железных дорог, а также недавно представленные стратегии ЕС в сфере промышленного морского транспорта и портов и пакет ЕС по военной мобильности.

Она уточнила, что планируется также поддержка электрификации автомобильных грузовых перевозок и наземного обслуживания в аэропортах, а также содействие развертыванию зарядной инфраструктуры в морских и внутренних портах.

Конечный срок подачи заявок – 6 октября 2026 года.

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС получил согласование стран-членов для начала переговоров с Европарламентом по регуляторному документу, который сделает проще и быстрее процесс перемещения военных между различными странами Евросоюза и за его пределами.

Вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины в НАТО, как известно, подняли вопрос о том, что чрезмерная бюрократия мешает быстро перебрасывать войска в пределах Европы, и это может создать серьезную проблему в случае вооруженного конфликта с Россией.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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