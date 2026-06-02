Хаос в аэропортах Румынии: число отменённых рейсов выросло в разы/

По данным аналитиков, за последние месяцы количество отменённых рейсов в стране выросло в десятки раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает adevarul.ro

Наиболее серьёзная ситуация сложилась в аэропорту Бухареста, однако проблемы затронули и другие воздушные гавани страны. Помимо отмен рейсов, пассажиры всё чаще сталкиваются с длительными задержками вылетов.

Больше всего перебоев зафиксировано на популярных европейских направлениях, которыми активно пользуются трудовые мигранты и туристы.

Вместе с тем Европейская комиссия напомнила авиакомпаниям, что подорожание топлива не является основанием для отказа в выплате компенсаций пассажирам. Согласно европейским правилам, в случае отмены рейса путешественники могут рассчитывать на денежное возмещение, размер которого зависит от дальности маршрута и может достигать нескольких сотен евро.

Эксперты отмечают, что рост цен на топливо и увеличение расходов авиаперевозчиков продолжают оказывать давление на рынок авиаперевозок, что может привести к дальнейшим сбоям в работе аэропортов Европы.