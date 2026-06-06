Украина заявила об огневом контроле над Донецким аэропортом.

Это значит, что ВСУ могут наблюдать за территорией с помощью беспилотников и наносить по ней удары без захода наземных войск, передает bild.de

По информации ВСУ, во время одной из последних атак в районе аэропорта были уничтожены пусковые установки и транспорт для российских дронов, а также выведены из строя расчеты беспилотников на взлетно-посадочной полосе. Кроме того, под удар попали строительная техника, топливозаправщики, краны и склады снабжения.

Офицер ВСУ Серафим «Фалько» Гордиенко, который планировал операцию, назвал удар «примером асимметричной операции, в которой исключительно малые силы сорвали оперативные и стратегические планы противника».



