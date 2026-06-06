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6 Июня 2026, 14:14
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Украина заявила об огневом контроле над Донецким аэропортом

Украинские военные сообщили, что установили огневой контроль над Донецким аэропортом, который находится примерно в 60 километрах от линии фронта и с 2015 года контролируется Россией.

Украина заявила об огневом контроле над Донецким аэропортом.
Украина заявила об огневом контроле над Донецким аэропортом.

Это значит, что ВСУ могут наблюдать за территорией с помощью беспилотников и наносить по ней удары без захода наземных войск, передает bild.de

По информации ВСУ, во время одной из последних атак в районе аэропорта были уничтожены пусковые установки и транспорт для российских дронов, а также выведены из строя расчеты беспилотников на взлетно-посадочной полосе. Кроме того, под удар попали строительная техника, топливозаправщики, краны и склады снабжения.

Офицер ВСУ Серафим «Фалько» Гордиенко, который планировал операцию, назвал удар «примером асимметричной операции, в которой исключительно малые силы сорвали оперативные и стратегические планы противника».


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