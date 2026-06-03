Улица Георге Асаки в столице вскоре вступит в процесс комплексной реконструкции.

По словам мэра Кишинева Иона Чебана, работы будут включать в себя мощение тротуаров по обеим сторонам улицы, обустройство зеленых зон, создание парковочных мест и установку городской мебели. Мероприятия направлены на улучшение условий для пешеходов и придание району современного городского облика, передает noi.md

Параллельно будут проведены плановые работы по асфальтированию проезжей части. Эти работы будут способствовать улучшению транспортного потока на одной из наиболее загруженных улиц в районе Телецентра.

Проект также предусматривает реконструкцию соединительных магистралей между Хынчештским шоссе и улицей Георге Асаки в зоне лицея им. Михая Витязула. Работы облегчат доступ к периметру учебного заведения и прилегающим зонам.

Власти отмечают, что улица Георге Асаки до сих пор не ремонтировалась, хотя она является одной из важных магистралей в районе Телецентра. Ее модернизация является частью инфраструктурных проектов, запланированных на текущий год.